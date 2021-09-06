Очередной тематический релиз массмаркет-бренда.
Pull & Bear выпустил вторую по счету коллекцию для поклонников популярного нетфликсовского сериала «Бумажный дом». Как и в прошлый раз, это незамысловатые повседневные вещи, рассчитанные на фан-базу.
Всего в новый релиз массмаркет-бренда вошло 14 позиций — разноцветные футболки, свитшоты и худи. Все они украшены яркими принтами с надписями или изображениями, отсылающими к испанскому шоу.
1 из 7
2 из 7
3 из 7
4 из 7
5 из 7
6 из 7
7 из 7
Новая капсула Pull & Bear, посвященная сериалу «Бумажный дом», уже поступила в продажу. Купить вещи можно на российском сайте массмаркет-бренда. Цены варьируются от 1799 до 2999 рублей.
Подробности по теме
«Sex Education»: Pull & Bear и Netflix выпустили капсулу, посвященную сериалу