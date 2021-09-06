Pull & Bear выпустил вторую по счету коллекцию для поклонников популярного нетфликсовского сериала «Бумажный дом». Как и в прошлый раз, это незамысловатые повседневные вещи, рассчитанные на фан-базу.

Всего в новый релиз массмаркет-бренда вошло 14 позиций — разноцветные футболки, свитшоты и худи. Все они украшены яркими принтами с надписями или изображениями, отсылающими к испанскому шоу.