Британский бренд запустил направление Flim Club. Как и следует из нехитрого названия новой линейки, она посвящена классическим и важным для поп-культуры фильмам.

В дебютный релиз вошли три белые футболки с лаконичными и узнаваемыми принтами. На первой изображены герои ленты Дэнни Бойла «На игле», стоящие на железнодорожной платформе (аналогичный кадр использовался на афишах к фильму). На второй — непутевые грабители в черных масках из «Большого куша» Гая Ричи. На третьей — лондонские подростки из «Шпаны» Менхаджа Худы. На тыльную сторону каждой футболки нанесены запоминающиеся реплики или диалоги героев.