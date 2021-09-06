Безупречный трибьют-релиз британского бренда.
Британский бренд запустил направление Flim Club. Как и следует из нехитрого названия новой линейки, она посвящена классическим и важным для поп-культуры фильмам.
В дебютный релиз вошли три белые футболки с лаконичными и узнаваемыми принтами. На первой изображены герои ленты Дэнни Бойла «На игле», стоящие на железнодорожной платформе (аналогичный кадр использовался на афишах к фильму). На второй — непутевые грабители в черных масках из «Большого куша» Гая Ричи. На третьей — лондонские подростки из «Шпаны» Менхаджа Худы. На тыльную сторону каждой футболки нанесены запоминающиеся реплики или диалоги героев.
Первый релиз из серии Flim Club уже поступил в продажу. Футболки, выпущенные ограниченным тиражом, доступны на сайте Places + Faces. Любая из трех обойдется в 50 фунтов.