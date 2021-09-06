Актера благодарят за расслабленные образы в трогательном тренде тиктока про принятие себя.

Новый тренд набирает популярность в тиктоке — пользователи приложения под песню Lukas Graham «Mama Said» благодарят знаменитостей за репрезентацию разных моделей поведения. Например, женщины, состоящие в отношениях с мужчинами помладше, упоминают в качестве ролевой модели Меган Фокс (актриса на 4 года старше своего партнера — рэпера Machine Gun Kelly). Высокие девушки заявляют, что перестали стесняться носить каблуки, глядя на Кендалл Дженнер и Марию Миногарову.

Но чаще всего тиктокеры упоминают Адама Сэндлера.