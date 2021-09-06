Актера благодарят за расслабленные образы в трогательном тренде тиктока про принятие себя.
Новый тренд набирает популярность в тиктоке — пользователи приложения под песню Lukas Graham «Mama Said» благодарят знаменитостей за репрезентацию разных моделей поведения. Например, женщины, состоящие в отношениях с мужчинами помладше, упоминают в качестве ролевой модели Меган Фокс (актриса на 4 года старше своего партнера — рэпера Machine Gun Kelly). Высокие девушки заявляют, что перестали стесняться носить каблуки, глядя на Кендалл Дженнер и Марию Миногарову.
Но чаще всего тиктокеры упоминают Адама Сэндлера.
Вы вряд ли найдете относительно новое фото Адама Сэндлера в строгом костюме. Чаще всего актер появляется на публике в оверсайз-футболке, темных очках, кепке и баскетбольных шортах. Последних у Сэндлера, судя по всему, внушительная коллекция.
Актер не только носит комфортные луки вне дома, но и появляется в них даже на околоофициальных мероприятиях. Так, на съемки «Ночного шоу с Джимми Феллоном» Адам приходил в почти домашней одежде — спортивных штанах и свитшоте.
Пользователи тиктока, которые тоже перешли на оверсайз или просто не любят наряжаться, предпочитая удобство, признаются, что стиль Сэндлера помог им принять себя.