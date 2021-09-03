Natura Siberica всегда вызывал у покупателей неоднозначные чувства. Бренд ловили на несуществующих растениях в составе косметики или жестоком обращении с оленями , а эксцентричного основателя Андрея Трубникова осуждали за фотографии с убитыми животными (позже выяснилось, что на фото был не Трубников). Так или иначе, Natura Siberica исправлялась и завоевывала потребителя, обрастая дочерними марками — «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Organic Kitchen и другими.

При огромном объеме производства некоторые продукты выходили посредственными, а целевая аудитория в основном состояла из людей просто увидевших банку шампуня на полке магазина. Тогда команда бренда стала привлекать к сотрудничеству все больше специалистов смежных индустрий — от научпоп-блогеров, разбирающихся в химических тонкостях ухода за кожей, до бьюти-редакторов, подсказывающих нестандартные идеи для продуктов. Этот подход полностью поменял отношение к бренду. А марки Трубникова закрыли собой проседающую нишу — работающие средства с активными ингредиентами, которыми не страшно заменить привычную западную косметику. Еще и по цене условных двух чашек кофе.

На фоне новости о возможном закрытии брендов Natura Siberica, люди стали покупать продукты-бестселлеры с запасом. Вот к чему стоит присмотреться.