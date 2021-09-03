Президент компании Natura Siberica Сергей Буйлов объявил о закрытии 80 магазинов и остановке производства товаров. Пока неясно, означает ли это полный выход бренда с рынка, однако фанаты бюджетной косметики уже забили тревогу. Рассказываем, какие средства можно купить, пока они есть в продаже.
Natura Siberica всегда вызывал у покупателей неоднозначные чувства. Бренд ловили на несуществующих растениях в составе косметики или жестоком обращении с оленями, а эксцентричного основателя Андрея Трубникова осуждали за фотографии с убитыми животными (позже выяснилось, что на фото был не Трубников). Так или иначе, Natura Siberica исправлялась и завоевывала потребителя, обрастая дочерними марками — «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Organic Kitchen и другими.
При огромном объеме производства некоторые продукты выходили посредственными, а целевая аудитория в основном состояла из людей просто увидевших банку шампуня на полке магазина. Тогда команда бренда стала привлекать к сотрудничеству все больше специалистов смежных индустрий — от научпоп-блогеров, разбирающихся в химических тонкостях ухода за кожей, до бьюти-редакторов, подсказывающих нестандартные идеи для продуктов. Этот подход полностью поменял отношение к бренду. А марки Трубникова закрыли собой проседающую нишу — работающие средства с активными ингредиентами, которыми не страшно заменить привычную западную косметику. Еще и по цене условных двух чашек кофе.
На фоне новости о возможном закрытии брендов Natura Siberica, люди стали покупать продукты-бестселлеры с запасом. Вот к чему стоит присмотреться.
Пилинг для лица, тела и кожи головы Organic Kitchen, 5 в 1, Feel the Peel от @krisistyping
Универсальный кислотный пилинг для обновления кожи в удобном и редком формате спрея
Мягкий гель для умывания Organic Kitchen Don’t Touch My Face
Деликатный гель не сушит кожу, в отличие от доброй части магазинных пенок для умывания
Гидрофильный бальзам для умывания и снятия макияжа Organic Kitchen Don’t Touch My Face
Масляные средства лучше всего смывают макияж, но, как правило, стоят недешево. Этот бальзам — исключение
Солнцезащитный крем SPF30 с антиоксидантами Organic Kitchen Don’t Touch My Face
Еще один пример средства, которое в любом другом бренде стоило бы раза в три дороже
Укрепляющий крем для тела Organic Kitchen I Got It from My Mama x Marie Novosad
Хороших кремов для тела много в любом сегменте, но этот к тому же пахнет нишевыми духами
Маска для лица Organic Kitchen Ultramask от @ostrikovs
Маски с глинами и кислотами любят выпускать полупрофессиональные бренды для ухода за проблемной кожей, потому что это простой, но крайне эффективный тандем
Крем для ухода и макияжа Organic Kitchen Glass Skin от @editor_vorslav
Найти увлажняющий крем для лица, который будет работать, но при этом не добавит коже проблем, очень трудно. У Маши Ворслав и Organic Kitchen получилось его создать
Скраб для тела Organic Shop «Бельгийский шоколад»
Тут все просто — мало кто из попробовавших этот скраб, смог забыть его запах
Маска для лица голубая очищающая «Банька Агафьи».
Да, пакетик с глиной можно найти в любом супермаркете, но здесь бренд позаботился об удобном формате
Облепиховый скраб для кожи головы Natura Siberica Oblepikha Siberica
Средства для ухода за кожей головы до сих пор кажутся диковинкой. Облепиховый скраб точно опередил свое время