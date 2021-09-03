Британская дизайнерка с иранскими корнями вновь объединила усилия с Converse для выпуска совместной коллекции. Очередной союз сторон принес нам необычную интерпретацию классической баскетбольной модели — Pro Leather.

Главные отличия коллаборационной пары — конструкция с верхом из рельефной вязанной сетки, застежка на молнию вместо привычной шнуровки и увеличенная подошва. Модернизированный силуэт будет доступен в двух цветовых решениях: фиолетово-белом и серо-синем.

Помимо обуви, в коллекцию вошли олимпийка и худи с вставками этнического узора, футболка с ярким принтом, а также две маленькие сумки с карабинами.