Практичный силуэт без шнуровки на массивной подошве.
Британская дизайнерка с иранскими корнями вновь объединила усилия с Converse для выпуска совместной коллекции. Очередной союз сторон принес нам необычную интерпретацию классической баскетбольной модели — Pro Leather.
Главные отличия коллаборационной пары — конструкция с верхом из рельефной вязанной сетки, застежка на молнию вместо привычной шнуровки и увеличенная подошва. Модернизированный силуэт будет доступен в двух цветовых решениях: фиолетово-белом и серо-синем.
Помимо обуви, в коллекцию вошли олимпийка и худи с вставками этнического узора, футболка с ярким принтом, а также две маленькие сумки с карабинами.
Новая коллаборация Paria Farzaneh и Converse поступит в продажу 9 сентября. В России кеды можно будет купить на официальном сайте бренда, а также в сети Sneakerhead. Цена за пару составит 14 500 рублей.