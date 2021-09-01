Технологичные девайсы, которые будут радовать не только глаз.
Вибронасадка на палец с очень продуманной формой. Можно использовать и самой, и с партнером.
С-King обозначает climax king — то есть «король оргазмов». Тот случай, когда продукт полностью соответствуют названию.
Цену этого стимулятора оправдывает то, насколько точно он имитирует движения губ и языка в десяти режимах работы.
Игрушка, максимальная похожая на ракушку из тех самых наборов шоколадных конфет. Но удовольствия принесет еще больше (если это вообще возможно!)
Игрушка для ценителей высоких технологий. Между восьмью режимами и пятью скоростями можно переключаться с помощью сенсорного экрана.
Вибратор с двойным мотором и подогревом до 42 градусов — для прохладных осенних вечеров.
Культовая утка, которая украсит и ванну, и жизнь. Если у вас уже есть классическая желтая, компанию ей составит подруга в розовом боа и с пирсингом клюва.
Девайс с дистанционным управлением, больше похожий на брелок или тамагочи из детства. Пульт от Divvy работает на расстоянии до 9 метров.
Создательницы Dame возмущены тем, что лишь 39% женщин регулярно испытывают оргазм во время секса. Игрушки марки помогают восстановить справедливость.
Симулятор орального секса в очаровательной коробке. У «Французского любовника» отличные языковые скиллы — если вы понимаете, о чем мы.