Технологичные девайсы, которые будут радовать не только глаз.

Baile Pretty Love Nicole

Вибронасадка на палец с очень продуманной формой. Можно использовать и самой, и с партнером.

Цена 2071 р.
KissToy C-King

С-King обозначает climax king — то есть «король оргазмов». Тот случай, когда продукт полностью соответствуют названию.

Цена 5850 р.
Lora Dicarlo Filare

Цену этого стимулятора оправдывает то, насколько точно он имитирует движения губ и языка в десяти режимах работы.

Цена 17 980 р.
Iroha Kushi

Игрушка, максимальная похожая на ракушку из тех самых наборов шоколадных конфет. Но удовольствия принесет еще больше (если это вообще возможно!)

Цена 9970 р.
Viotec Fallen City

Игрушка для ценителей высоких технологий. Между восьмью режимами и пятью скоростями можно переключаться с помощью сенсорного экрана.

Цена 4799 р.
Inya NS Novelties Bump-N-Grind

Вибратор с двойным мотором и подогревом до 42 градусов — для прохладных осенних вечеров.

Цена 4803 р.
I Rub My Duckie Paris

Культовая утка, которая украсит и ванну, и жизнь. Если у вас уже есть классическая желтая, компанию ей составит подруга в розовом боа и с пирсингом клюва.

Цена 2300 р.
Unbound Divvy

Девайс с дистанционным управлением, больше похожий на брелок или тамагочи из детства. Пульт от Divvy работает на расстоянии до 9 метров.

Цена 9970 р.
Dame Products Pom

Создательницы Dame возмущены тем, что лишь 39% женщин регулярно испытывают оргазм во время секса. Игрушки марки помогают восстановить справедливость.

Цена 7990 р.
Smile Makers the French Lover

Симулятор орального секса в очаровательной коробке. У «Французского любовника» отличные языковые скиллы — если вы понимаете, о чем мы.

Цена €51,75