Puma продолжает развивать направление Select, в рамках которого выпускает коллаборации и специальные издания. Очередной релиз — совместная коллекция с австралийским брендом Butter Goods. Источником вдохновения для коллекции стороны заявили спортивную рекламу конца 90-х и начала 2000-х годов. Скажем так, глядя на кампейн, это действительно улавливается.

В совместный релиз вошли яркие комплекты из вельвета (куртки и брюки), регбийки с панельным дизайном, поло с абстрактными узорами, а также худи и футболки с совместным брендингом и принтами.