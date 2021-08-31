Яркие спортивные костюмы и интерпретация классического баскетбольного силуэта.
Puma продолжает развивать направление Select, в рамках которого выпускает коллаборации и специальные издания. Очередной релиз — совместная коллекция с австралийским брендом Butter Goods. Источником вдохновения для коллекции стороны заявили спортивную рекламу конца 90-х и начала 2000-х годов. Скажем так, глядя на кампейн, это действительно улавливается.
В совместный релиз вошли яркие комплекты из вельвета (куртки и брюки), регбийки с панельным дизайном, поло с абстрактными узорами, а также худи и футболки с совместным брендингом и принтами.
Что касается обуви, то для коллекции стороны отобрали только две модели. Классические Basket VTG, отличающиеся броским верхом из вельвета, доступны в двух цветовых решениях — синем и оранжевом. Баскетбольная модель из 80-х Slipstream, сохранившая узнаваемый силуэт, также получила две расцветки — черную и белую.
Коллаборация с Butter Goods поступит в продажу 4 сентября. Купить одежду и обувь можно будет в магазинах Puma Select, на официальном сайте спортивного бренда, а также у избранных ретейлеров (Peak, Sneakerhead, Kixbox). Диапазон цен — от 3 490 рублей за футболку до 14 490 рублей рублей за куртку.