В сезоне осень-зима 2021-2022 у H&M Studio можно найти яркие и в каком‑то смысле экспериментальные для холодного времени года предметы: платья с граффити-принтами, доконструированные топы, цветные брюки и даже полупрозрачное боди. Коллекция будет доступна онлайн 9 сентября.