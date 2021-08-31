В сезоне осень-зима 2021-2022 у H&M Studio можно найти яркие и в каком‑то смысле экспериментальные для холодного времени года предметы: платья с граффити-принтами, доконструированные топы, цветные брюки и даже полупрозрачное боди. Коллекция будет доступна онлайн 9 сентября.
Пальто, 16 999 р. Если к коротким курткам в стиле 90-х все привыкли, то полуспортивное пальто в этой же эстетике выглядит свежо
Платье, 5499 р. Гибридная модель, которая вобрала в себя как минимум три силуэта платья
Свитер, 6499 р. В этом сезоне на смену базовым джемперам в приглушенных тонах пришли свитеры в расцветке вырви глаз
Корсет, 4499 р. Хотя корсет так и напрашивается в офисный комплект одежды, рекомендуем носить его с чем‑то понаряднее
Джинсы, 4499 р. Брюки с ровными прорезями — новое поколение протертых джинсов. У этих нетипичный цвет и приятный расклешенный силуэт
Боди, 3299 р. Роскошное боди с непростой фурнитурой. Можно запутаться, зато так красиво!
Ботильоны, 11 999 р. Все еще сложно поверить в возвращение платформы, но мода неумолима
Очки, 3999 р. Если по какой‑то причине у вас все еще нет очков в стиле нулевых, есть шанс наверстать
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