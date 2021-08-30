Девушка из Дублина с индийскими корнями смело миксует в своем гардеробе различные стили, цвета и принты.

У диджейки Тары Кумар-Стюарт интересная история: девушка родилась в Австралии, сейчас живет в Ирландии, а ее мама — малайско-индийского происхождения. Все эти факты сильно отразились на стиле Тары, которая легко миксует в своем гардеробе национальный индийский костюм со стритвир-брендами.

Обязательный атрибут всех образов девушки — бинди, цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба, так называемый «третий глаз». В качестве бинди также может выступать камень, наклеенный на кожу. Еще один национальный атрибут в образах Тары — сари, ткань длиной от 4,5 до 9 метров, особым образом обернутая вокруг тела.

Вместе с этим на девушке можно увидеть типичные городские вещи и узнаваемые бренды — куртки adidas или Nike, яркую сумку Telfar, солнцезащитные очки Gucci, велосипедки, шубы и ковбойские сапоги.

Еще одна отличительная черта стиля Тары — сочетание несочетаемых цветов и принтов. Диджейка признается, что выросла на фильмах Болливуда, отсюда такая любовь к взрывной палитре. Еще Кумар уже 10 лет играет в баскетбол и уважает стиль Missy Elliot. И коллекционирует в своем гардеробе кроссовки Nike Air Maх, бомберы и спортивные костюмы. А в будущем мечтает запустить бренд солнцезащитных очков.