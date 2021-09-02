Беспроигрышные решения на любой кошелек.

Осень в столице вступила в свои полномочия мгновенно, без какой‑либо раскачки. А значит, и нам пора доставать любимые дождевики. Если у вас нет куртки, которой не страшна влага, то найти подходящий вариант не составит труда. Благодаря росту популярности аутдор-брендов за последние несколько лет, о «комфорте» и «технологических тканях» задумались самые разные марки — даже максимально далекие от активностей на открытом воздухе.

Дружественное напоминание: аутдор-стиль в городской среде — это все еще свежо, зачастую красиво и всегда практично. Например, куртка The North Face может составить компанию вашим любимым джинсами не хуже, чем пальто. Так что не бойтесь делать выбор в пользу «слишком спортивных» вещей.

H&M

2299 р.

Klättermusen

15 899 р.

Marmot

27 390 р.

Nanamica

54 207 р.

Rains

€95

H&M

4499 р.

Gramicci

12 509 р.

And Wander

27 104 р.

Colmar

14 661 р.

The North Face

11 609 р.

Nike ACG

10 756 р.

Arc’teryx

31 409 р.

Uniqlo

4999 р.

Patagonia

14 309 р.

Pop Trading Company

15 749 р.
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