Осень в столице вступила в свои полномочия мгновенно, без какой‑либо раскачки. А значит, и нам пора доставать любимые дождевики. Если у вас нет куртки, которой не страшна влага, то найти подходящий вариант не составит труда. Благодаря росту популярности аутдор-брендов за последние несколько лет, о «комфорте» и «технологических тканях» задумались самые разные марки — даже максимально далекие от активностей на открытом воздухе.

Дружественное напоминание: аутдор-стиль в городской среде — это все еще свежо, зачастую красиво и всегда практично. Например, куртка The North Face может составить компанию вашим любимым джинсами не хуже, чем пальто. Так что не бойтесь делать выбор в пользу «слишком спортивных» вещей.