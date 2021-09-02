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Осень в столице вступила в свои полномочия мгновенно, без какой‑либо раскачки. А значит, и нам пора доставать любимые дождевики. Если у вас нет куртки, которой не страшна влага, то найти подходящий вариант не составит труда. Благодаря росту популярности аутдор-брендов за последние несколько лет, о «комфорте» и «технологических тканях» задумались самые разные марки — даже максимально далекие от активностей на открытом воздухе.
Дружественное напоминание: аутдор-стиль в городской среде — это все еще свежо, зачастую красиво и всегда практично. Например, куртка The North Face может составить компанию вашим любимым джинсами не хуже, чем пальто. Так что не бойтесь делать выбор в пользу «слишком спортивных» вещей.
H&M2299 р.
Klättermusen15 899 р.
Marmot27 390 р.
Nanamica54 207 р.
Rains€95
H&M4499 р.
Gramicci12 509 р.
And Wander27 104 р.
Colmar14 661 р.
The North Face11 609 р.
Nike ACG10 756 р.
Arc’teryx31 409 р.
Uniqlo4999 р.
Patagonia14 309 р.
Pop Trading Company15 749 р.
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