Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Собирается стать редактором светских сплетен, чтобы освещать отношения Зои Кравиц и Ченнинга Татума

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LaMILANESA (@lamilanesa.bag) Эту сумку мне регулярно показывала таргетная реклама, и с ней я прошла все стадии принятия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от This Was Fashion (@thiswasfashion) Когда читаю новости о том, что Dyson выпустил новую насадку на стайлер, втайне надеюсь на что‑то такое

Анна Махорина Легко комбинирует вещи из коллекции друг с другом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COS (@cosstores) Cos выпустил сити-гид по Петербургу: жители города показали свои места силы. Очень приятно видеть дружбу большого шведского бренда с локальными героями!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NORSE PROJECTS WOMEN (@norseprojectswomen) Norse Projects (как и всегда) показывают в осенней коллекции, что сдержанно не значит скучно

Ин Франк Путает коллег своими никнеймами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DAIWA PIER39 (@daiwapier39_official) В новой коллекции (собственно, как и в предыдущей) японского бренда Daiwa Pier 39 предостаточно эффектных сильных вещей. Один из наших фаворитов — эта куртка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hiking Patrol® (@hikingpatrol) Ветераны аутдора продолжают развивать направление с коллаборациями. Очередной союз — с заметным лос-анджелесским брендом Brain Dead.