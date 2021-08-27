Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Собирается стать редактором светских сплетен, чтобы освещать отношения Зои Кравиц и Ченнинга Татума

Что ж, универсальная обувь на осень найдена
Эту сумку мне регулярно показывала таргетная реклама, и с ней я прошла все стадии принятия
Когда читаю новости о том, что Dyson выпустил новую насадку на стайлер, втайне надеюсь на что‑то такое

Анна Махорина

Легко комбинирует вещи из коллекции друг с другом

Cos выпустил сити-гид по Петербургу: жители города показали свои места силы. Очень приятно видеть дружбу большого шведского бренда с локальными героями!
Самая непрактичная, но самая красивая сумочка в истории моды
Когда ботильоны-носки правда ботильоны-носки
Norse Projects (как и всегда) показывают в осенней коллекции, что сдержанно не значит скучно

Ин Франк

Путает коллег своими никнеймами

В новой коллекции (собственно, как и в предыдущей) японского бренда Daiwa Pier 39 предостаточно эффектных сильных вещей. Один из наших фаворитов — эта куртка.
Ветераны аутдора продолжают развивать направление с коллаборациями. Очередной союз — с заметным лос-анджелесским брендом Brain Dead.
Просто достойные кроссовки из новой коллаборации Wtaps и New Balance