Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Собирается стать редактором светских сплетен, чтобы освещать отношения Зои Кравиц и Ченнинга Татума
Анна Махорина
Легко комбинирует вещи из коллекции друг с другом
Ин Франк
Путает коллег своими никнеймами