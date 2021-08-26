Комбинезон гонщика, розовая стеганая куртка, очки из ацетата, умный чемодан и другие новинки месяца.
Сезонная интерпретация главной модели обувного бренда — с броским верхом из промасленной кожи.
Британский бренд очень любит и, что важно, умеет работать в технике пэчворк. Этот свитер — очередное тому подтверждение.
Добротная рубашка из выстиранного японского денима. В красивой расцветке, с двумя нагрудными карманами и аккуратным воротником.
Классическая флиска аутдор-бренда: с застежкой до груди, карманом и непременно красивым узором.
Красиво и практично — эпитеты для любой вещи Nanamica. Кардиган на молнии из искусственной замши и влагоотводящей шерсти — не исключение.
Теплый и красивый кардиган с эффектом деграде. Беспроигрышное решение для тех, кто еще не «утеплил» гардероб к осени.
Бренд Самуэля Росса выпустил вторую коллаборацию с итальянскими мастерами оправ. И это вновь красивые модели из ацетата.
Кардиган из осенне-зимней коллекции наших любимцев, скейтерского бренда Pop Trading Company.
Яркая интерпретация рабочих брюк Single Knee из коллаборации Carhartt WIP с берлинским скейт-шопом и брендом в одном лице.
Саббренд Casio выпустил новую модель с изящным циферблатом в форме октагона. Среди расцветок особенно выделяется лаконичная серебристая.
Эффектные лоферы с прямоугольным носком и добротной каучуковой подошвой.
На сайте брелок умилительно подписан как «сумка». «Жакмюс» для тех, у кого есть 59 рублей.
Асимметричный крой плюс расцветка деграде делают эту пару вдвойне эффектной.
Униформа для тех, кто посмотрел хотя бы несколько серий «Drive to Survive».
Пора запасаться осенней базой: объемное поло может стать заменой привычному свитеру.
Яркий платок из коллаборации с Гусевским хрустальным заводом разбавит монохромные луки.
Бренд неожиданно выпускает не только привычные теннисные поло, но и более нарядные варианты.
Мятный оттенок, вертикальная стежка, А-образный силуэт — это пальто просто идеально для осени.
Попробуйте комбинировать стеганый жилет конфетно-розового цвета с платьями макси.
Масс-маркет-бренд выпустил бесшовную коллекцию с очень удачным дизайном: там есть топ с акцентом на груди.
Редкий случай, когда такая утилитарная вещь, как носки, вызывает столько приятных эмоций.
С такой высокой и мощной платформой сандалии прослужат вам и теплую половину осени.
Плотный деним и нетипичный оттенок — в новой коллекции Uniqlo U, как всегда, есть к чему присмотреться.
Рабочий комбинезон из легкого полиамида лучше взять на размер-два больше своего.
Если бы эти брюки были песней, то наверняка чем‑то из репертуара Fleetwood Mac.
Во-первых, это очень красивый чемодан. Во-вторых, он изготовлен из переработанного пластика. В-третих — внутри встроенный пауэрбанк. Чудеса!
Легкая, но теплая оверсайз-куртка в одном из самых модных цветов сезона и с не менее трендовой строчкой.
Окрашивание по типу тайдай мы будем видеть еще очень долго, поэтому стоит присмотреться к не самым очевидным его вариантам.
Осеннее напоминание, что дождевики не всегда похожи на мусорные пакеты.