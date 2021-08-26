Комбинезон гонщика, розовая стеганая куртка, очки из ацетата, умный чемодан и другие новинки месяца.

Ботинки Timberland

Сезонная интерпретация главной модели обувного бренда — с броским верхом из промасленной кожи.

Цена 17 009 р.
Свитер Folk

Британский бренд очень любит и, что важно, умеет работать в технике пэчворк. Этот свитер — очередное тому подтверждение.

Цена 15 209 р.
Рубашка Neighborhood

Добротная рубашка из выстиранного японского денима. В красивой расцветке, с двумя нагрудными карманами и аккуратным воротником.

Цена 22 949 р.
Флиска Patagonia

Классическая флиска аутдор-бренда: с застежкой до груди, карманом и непременно красивым узором.

Цена 10 300 р.
Кардиган Nanamica

Красиво и практично — эпитеты для любой вещи Nanamica. Кардиган на молнии из искусственной замши и влагоотводящей шерсти — не исключение.

Цена 24 209 р.
Кардиган Altea

Теплый и красивый кардиган с эффектом деграде. Беспроигрышное решение для тех, кто еще не «утеплил» гардероб к осени.

Цена 19 728 р.
Очки A-Cold-Wall* x RSF

Бренд Самуэля Росса выпустил вторую коллаборацию с итальянскими мастерами оправ. И это вновь красивые модели из ацетата.

Цена 21 509 р.
Кардиган Pop Trading Company

Кардиган из осенне-зимней коллекции наших любимцев, скейтерского бренда Pop Trading Company.

Цена 11 700 р.
Брюки Carhartt WIP x Civilist

Яркая интерпретация рабочих брюк Single Knee из коллаборации Carhartt WIP с берлинским скейт-шопом и брендом в одном лице.

Цена 8100 р.
Часы Casio Sheen

Саббренд Casio выпустил новую модель с изящным циферблатом в форме октагона. Среди расцветок особенно выделяется лаконичная серебристая.

Цена 15 290 р.
Лоферы Vagabond

Эффектные лоферы с прямоугольным носком и добротной каучуковой подошвой.

Цена 15 000 р.
Брелок IKEA

На сайте брелок умилительно подписан как «сумка». «Жакмюс» для тех, у кого есть 59 рублей.

Цена 59 р.
Плащ Victoria Andreyanova

Найден изящный способ защититься от дождя.

Цена 28 000 р.
Джинсы Red September

Асимметричный крой плюс расцветка деграде делают эту пару вдвойне эффектной.

Цена 30 000 р.
Комбинезон Trustme Studio

Униформа для тех, кто посмотрел хотя бы несколько серий «Drive to Survive».

Цена 32 600 р.
Поло Lime

Пора запасаться осенней базой: объемное поло может стать заменой привычному свитеру.

Цена 3799 р.
Рубашка Abitu

Нарядная рубашка из жаккарда поможет легко сделать образ праздничным.

Цена 12 000 р.
Платок Radical Chic

Яркий платок из коллаборации с Гусевским хрустальным заводом разбавит монохромные луки.

Цена 3800 р.
Поло Lacoste

Бренд неожиданно выпускает не только привычные теннисные поло, но и более нарядные варианты.

Цена 13 980 р.
Куртка Ienki Ienki

Мятный оттенок, вертикальная стежка, А-образный силуэт — это пальто просто идеально для осени.

Цена 115 818 р.
Жилет & Other Stories

Попробуйте комбинировать стеганый жилет конфетно-розового цвета с платьями макси.

Цена 7990 р.
Топ Zara

Масс-маркет-бренд выпустил бесшовную коллекцию с очень удачным дизайном: там есть топ с акцентом на груди.

Цена 1799 р.
Носки Nike SB

Редкий случай, когда такая утилитарная вещь, как носки, вызывает столько приятных эмоций.

Цена 1390 р.
Сандалии Nike

С такой высокой и мощной платформой сандалии прослужат вам и теплую половину осени.

Цена 9799 р.
Куртка Uniqlo U

Плотный деним и нетипичный оттенок — в новой коллекции Uniqlo U, как всегда, есть к чему присмотреться.

Цена 5999 р.
Комбинезон Reserved

Рабочий комбинезон из легкого полиамида лучше взять на размер-два больше своего.

Цена 5499 р.
Брюки Zara

Если бы эти брюки были песней, то наверняка чем‑то из репертуара Fleetwood Mac.

Цена 1999 р.
Чемодан Have a Rest x Ksenia Schnaider

Во-первых, это очень красивый чемодан. Во-вторых, он изготовлен из переработанного пластика. В-третих — внутри встроенный пауэрбанк. Чудеса!

Цена 22 500 р.
Куртка Choux

Легкая, но теплая оверсайз-куртка в одном из самых модных цветов сезона и с не менее трендовой строчкой.

Цена 20 980 р.
Джинсы Weekday

Окрашивание по типу тайдай мы будем видеть еще очень долго, поэтому стоит присмотреться к не самым очевидным его вариантам.

Цена 3999 р.
Плащ-дождевик Zara

Осеннее напоминание, что дождевики не всегда похожи на мусорные пакеты.

Цена 3999 р.