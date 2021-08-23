Не так давно мы рассказывали о вещах из прошлого, которые снова становятся актуальными. В числе прочего в списке фигурировали велюровые костюмы. А кто в первую очередь ассоциируется с комплектами из мягкого бархатистого материала? Правильно, Juicy Couture.

На днях бренд, многим знакомый еще по нулевым, выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию для онлайн-ретейлера Asos. В полноценный релиз вошли яркие комплекты из велюра, хлопка и сетчатого материала. Помимо основы, в капсуле представлено белье и различные аксессуары (сумки, резинки для волос, носки).