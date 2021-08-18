Полевая куртка M-65 — практичная и универсальная инвестиция в гардероб. Мы об этом говорили уже не раз. Этот классический предмет гардероба бесконечно переосмысляют самые разные бренды. Очередной добротной интерпретации мы обязаны нидерландским старожилам стритвира Patta и милитари-классикам Alpha Industries.

Коллаборационная куртка сохранила классический дизайн с четырьмя нагрудными карманами, капюшоном в воротнике, шнурками для регулировки посадки на талии и подоле, а также манжетами с липучками на рукавах.

Ее ключевое отличие — брендинг Patta и внешний материал. Вместо привычных для полевых курток хлопковых смесей она выполнена из блестящего нейлона (такой же, как правило, используют при создании бомберов MA-1).