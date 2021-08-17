Без Пикачу, конечно же, не обошлось.

Уже который год Uniqlo в рамках своей линейки UT выпускает яркие футболки, свитшоты и худи. Арсенал принтов бренда всегда был широким: кадры из фильмов, героев мультфильмов, обложки культовых музыкальных альбомов, работы больших художников и т. д.

Один из релизов UT для грядущего осенне-зимнего сезона посвящен вселенной мультсериала «Покемон». Вместо использования устоявшихся изображений героев, японский бренд пригласил Мегуру Ямагучи, художника из Нью-Йорка японского происхождения, и Джеймса Джарвиса, популярного британского иллюстратора. Оба разработали специальные принты с персонажами вселенной «Покемон», которыми Uniqlo украсил футболки и свитшоты для взрослых и детей.