Suicoke сделал себе имя во всем мире благодаря своим сандалиям, но коллекции японского бренда уже давно не ограничиваются только ими. Мы видели их удачные интерпретации слипонов, тапочек таби, высоких и технологичных ботинок.

К очередному осенне-зимнему сезону Suicoke подготовил еще одну эффектную новинку — гибрид кроссовок и сандалий. Модель, получившая название AKK-ab, получила частично открытую конструкцию, комбинированный верх из замши и нейлона, а также двойные застежки на липучках. В основание пары легла технологичная подошва в духе беговых кроссовок.