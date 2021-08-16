Образцовая пара для проводов лета и встречи осени.
Suicoke сделал себе имя во всем мире благодаря своим сандалиям, но коллекции японского бренда уже давно не ограничиваются только ими. Мы видели их удачные интерпретации слипонов, тапочек таби, высоких и технологичных ботинок.
К очередному осенне-зимнему сезону Suicoke подготовил еще одну эффектную новинку — гибрид кроссовок и сандалий. Модель, получившая название AKK-ab, получила частично открытую конструкцию, комбинированный верх из замши и нейлона, а также двойные застежки на липучках. В основание пары легла технологичная подошва в духе беговых кроссовок.
Гибрид кроссовок и сандалий AKK-ab уже поступил в продажу. На выбор доступны три цветовых решения. Купить пару можно на официальном сайте Suicoke, а также у избранных ретейлеров бренда. Цена вопроса — 250 долларов.