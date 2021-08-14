Converse продолжает развивать направление Renew, в рамках которого бренд выпускает более экологичные модели (с использованием переработанных материалов и остатков производства). В очередной релиз вошли три интерпретированных силуэта бренда: высокие Chuck Taylor All Star, а также низкие и высокие Chuck 70.

Главное отличие от регулярных моделей — это верх из 100% переработанного полиэстера. Благодаря этому и структуре материала он выглядит так, словно его связали вручную. Кеды Chuck 70 сохранили узнаваемую подошву бренда, а Chuck Taylor All Star получили обновленную, более технологичную Crater Foam