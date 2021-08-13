Дуэт Engineered Garments и Hoka One One подарил нам не один сильный релиз. Стороны уже выпускали коллаборации на базе таких моделей, как Bondi B, Tor Ultra Low и Hupana. В это раз основатель и креативный дизайнер EG Дайки Сузуки выбрал для релиза силуэт Bondi L.

Модель на высокой технологичной подошве получила четыре яркие интерпретации. Эффектный верх из комбинированных материалов декорирован вставками, отсылающими к окрасу животных: леопарда (песочные), крокодила (серые) и коровы (черные и серо-коричневые).