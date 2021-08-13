В очередную коллаборацию брендов вошли интерпретации модели Bondi L.
Дуэт Engineered Garments и Hoka One One подарил нам не один сильный релиз. Стороны уже выпускали коллаборации на базе таких моделей, как Bondi B, Tor Ultra Low и Hupana. В это раз основатель и креативный дизайнер EG Дайки Сузуки выбрал для релиза силуэт Bondi L.
Модель на высокой технологичной подошве получила четыре яркие интерпретации. Эффектный верх из комбинированных материалов декорирован вставками, отсылающими к окрасу животных: леопарда (песочные), крокодила (серые) и коровы (черные и серо-коричневые).
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Глобальный релиз коллаборации Engineered Garments и Hoka One One запланирован на 19 августа. Купить новые кроссовки можно будет у избранных ретейлеров, в числе которых лондонский Goodhood. Любая пара обойдется в 170 фунтов.
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