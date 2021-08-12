В России модель 990v5 можно купить за 32 990 р., а в США — за 13 500 р.

Анонимный покупатель пожаловался Брендану Данну, американскому ведущему шоу о кроссовках «Full Size Run» и сникер-журналисту, на завышенную стоимость кроссовок New Balance в России. Россиянин сравнил стоимость модели 990v5 у нас и в США: получилось 32 990 р. против $184 (около 13 500 р.).

Брендан пообещал, что покажет эту информацию кому‑то, кто сможет передать ее креативному директору New Balance Тедди Сантису. А также сделал твит «России нужна ваша помощь», отметив официальный аккаунт New Balance.