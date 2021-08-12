Levi’s запускает совместную апсайкл-коллекцию с «Кружком» — российским сообществом художников, дизайнеров и фотографов. В коллаборацию вошли 50 лимитированных курток из денима, который был собран в контейнерах Recycle Boxes, установленных в магазинах Levi’s.

Для создания курток дизайнеры «Кружка» использовали несколько текстур и техник — коллажирование, лоскутную технику, выбеливание, крашение и ручную шелкографию. Авторы коллекции хотели показать, что апсайклинг может выйти за рамки единичных экземпляров и локальных производств и стать массовым явлением. Поэтому для каждой куртки из коллаборации сначала создавался семпл, а потом по нему отшивался небольшой тираж.

Все средства от продажи курток будут переданы в фонд «Второе дыхание» на развитие общественной мастерской в Костроме, где любой желающий бесплатно сможет починить сломавшиеся или устаревшие вещи, попробовав себя в дизайне и творчестве.

Коллекция Levi’s Upcycling Project by Kruzhok поступит в продажу 16 августа 2021 года и будет доступна в избранных магазинах в Москве и онлайн.