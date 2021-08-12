Беспроигрышные решения, одобренные Тимоте Шаламе, Дрейком и Джастином Бибером.

При всем разнообразии доступных кроссовок мы все чаще сталкиваемся с проблемой при выборе новой пары. Крупные спортивные бренды и небольшие марки каждый сезон буквально заваливают рынок всевозможными моделями. Надо ли говорить, что большая часть из них ничем не примечательна и, скорее всего, надоест своему владельцу в течение года. Если вам нужна новая пара, но вы испытываете сомнения с выбором, остановитесь на классике — вечных моделях, своеобразных визитных карточках, которые регулярно появляются в коллекциях брендов. Во-первых, это более универсальное решение — такие кроссовки и кеды сочетаются практически со всем. Во-вторых, это куда практичнее — новая пара не утратит своей актуальности и прослужит вам гораздо дольше. В-третьих (для кого‑то во-первых), такие же модели носят популярные музыканты и актеры.

Nike Air Force 1 и Джастин Бибер

Air Force 1 по сей день остается одной из самых популярных моделей Nike. И одной из любимых у рэп-исполнителей разных эпох. Джастин Бибер тоже осознает потенциал Air Force 1 и часто появляется в этих кроссовках на публике.

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adidas Originals Campus и Джона Хилл

Можно долго рассуждать про стиль Джоны Хилла, но мы это уже делали. Поговорим о его коллекции кроссовок, в которой представлен целый ряд классических силуэтов adidas Originals. Среди них Superstar, Samba и наш любимчик Campus.

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Nike Air Force 1 Mid и Дрейк

Дрейк, как и многие его коллеги по сцене, тоже ценит вышеупомянутые Air Force 1. И в своих образах рэпер использует не только низкую интерпретацию классической модели, но и высокую.

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Vans Old Skool и Гарри Стайлз

Кеды Vans Old Skool отличаются своей простотой и неприхотливостью в уходе, а еще их легко адаптировать под любой гардероб. Даже если это гардероб Гарри Стайлза — пышный и сценический. Опыт исполнителя — очередное подтверждение того, что эти классические кеды выигрышно смотрятся даже с очень яркими образами.

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Converse Chuck 70 и Тимоте Шаламе

Западные СМИ и инстаграм-аккаунты уже не первый год поют оды стилю Тимоте Шаламе. Мы в свою очередь к его образам относимся куда более спокойно. Зато нам по душе выбор актера в пользу классических высоких кед Chuck 70.

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adidas Originals Samba и A$AP Nast

Samba — один из старейших силуэтов немецкого спортивного бренда, интерес к которому в последние полтора года заметно вырос. И, как бы банально это ни звучало, вновь обретенной популярностью модель обязана музыкальным исполнителям. Одним из первых Samba приметил A$AP Nast. Уже после в классической модели появился его кузен, гораздо более известный аудитории рэпер A$AP Rocky. В списке поклонников Samba также значатся вышеупомянутый Джона Хилл и всеми любимый Фрэнк Оушен.

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Converse One Star и Tyler, The Creator

Помимо собственных коллаборационных пар с американским брендом Tyler, The Creator регулярно появляется и в обычных кедах Converse. И его выбор не ограничивается высокими Chuck 70. В числе фаворитов рэпера также значатся менее популярные One Star.

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Vans Classic Slip-On и Post Malone

Остин часто появляется на публике в обуви Vans. В контексте его стиля особенно органично, на наш взгляд, смотрятся классические слипоны с принтом «шашечки» по всей поверхности. Если вам по душе силуэт, но хотите чего‑то менее яркого, можно обойтись сдержанной однотонной расцветкой.

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Nike Cortez и Кендрик Ламар

Нет ничего удивительного в том, что Nike Cortez — эта одна из любимых пар Кендрика Ламара. Это классика 70-х, классика рэперского стиля и классика улиц его родного Комптона. Надо ли говорить, что для своих коллабораций c Nike рэпер выбрал именно эту модель.