Вязаный или джинсовый, с брюками, шортами, юбкой или даже туникой, в полоску или с фотопринтом — эти пестрые комплекты пригодятся вам в последний месяц лета.

Некоторые стилисты не любят платья за то, что с ними можно составить ограниченное количество образов. Так вот костюмы в этом плане — ситуация win win: когда лениво составлять лук, можно надеть его целиком, а когда есть настроение поиграть с комплектом, можно «распарить» вещи и замешать их с другой одеждой. Собрали 12 ярких костюмов с различными видами топов и низов.

Zara

1799 р.

Zara

1999 р.

Uterque

17 990 р.

Uterque

10 590 р.

Zara

3299 р.

Zara

3299 р.

Zara

4499 р.

Zara

4499 р.

H&M

3999 р.

H&M

2999 р.

Uterque

13 990 р.

Uterque

9590 р.

Bimba Y Lola

£135

Bimba Y Lola

£150

Ganni

€175

Ganni

€125

Baum Und Pferdgarten

€139

Baum Und Pferdgarten

€189

Mango

3599 р.

Mango

3599 р.

Mango

3299 р.

Mango

3599 р.

Agua by Agua Bendita

23 340 р.

Agua by Agua Bendita

32 330 р.
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