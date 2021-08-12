Вязаный или джинсовый, с брюками, шортами, юбкой или даже туникой, в полоску или с фотопринтом — эти пестрые комплекты пригодятся вам в последний месяц лета.

Некоторые стилисты не любят платья за то, что с ними можно составить ограниченное количество образов. Так вот костюмы в этом плане — ситуация win win: когда лениво составлять лук, можно надеть его целиком, а когда есть настроение поиграть с комплектом, можно «распарить» вещи и замешать их с другой одеждой. Собрали 12 ярких костюмов с различными видами топов и низов.