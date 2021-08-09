Вещи будут доступны всего лишь месяц, но потом выйдет еще два дропа.

Ситком объединился с компанией по производству мерча Represent, чтобы выпустить коллекцию для фанатов «Друзей». Коллаборация называется Cast Collection, так как именно команда сериала выбирала любимые моменты, которые украсили предметы дропа. Среди них — футболка с Фиби, исполняющей песню «Smelly Cat», лонгслив с Джо в одежде Чендлера, худи с кричащей Моникой, а также аксессуары вроде кепки и кружки.

Актеры сериала уже примерили вещи из коллекции. Более того, каждый из них выбрал благотворительную организацию — например, Фонд против насилия или Фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий, — куда отправится половина выручки от продаж мерча.

Мерч выйдет дропами, каждый из которых будет доступен к покупке всего месяц. Сейчас на сайте Represent можно найти вещи с моментами из 1–3-го сезонов, затем выйдут две коллекции с сезонами 4–6 и 7—10. Диапазон цен от $49,99 за худи до $19,99 за кружку.