Этот аккаунт делится снимками столичного стритстайла. Возможно, вы найдете там себя.

Мы уже рассказывали об аккаунте, который собирает луки парижан: такие страницы есть практически у каждой европейской столицы. Теперь и у России тоже.

Watchingmoscow запустил в июне фотограф Гриша Бесько — он выкладывает в профиле снимки людей, сделанные на улицах Москвы. Выборка примечательна тем, что здесь не только и не столько остромодные образы, сколько, скорее, самый обыкновенный, реалистичный стритстайл. Теперь можно увидеть, как на самом деле одеваются москвичи, потому что, давайте будем честны, луки модных блогеров вообще не отражают стиль горожан.

Из интересного: Watchingmoscow собрал хайлайт с питомцами — среди них не только собаки, но и неожиданно хищная птица. Хотя в ленте псы тоже есть в избытке.