На прошлой неделе российский прокат вышла отреставрированная версия культового триллера 90-х «Основной инстинкт». Пожалуй, даже те, кто не смотрел фильм Пола Верхувена, без подсказок вспомнят наряд главной героини в знаменитой сцене допроса. Мы собрала десять альтернатив знаменитого платья.

Роковой образ богемной писательницы Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун) запомнился во многом благодаря удачной работе художницы по костюмам Эллен Мирожник. Именно она придумала легендарное минималистичное белое платье-водолазку, которое, несмотря на полузакрытость, долгое время ассоциировалось исключительно с соблазнением. Не мудрено, что для своего следующего откровенного фильма — «Шоургелз» — режиссер Пол Верхувен снова пригласил Эллен.

И сейчас Мирожник продолжает сочинять цепляющие образы: именно она одела героев «Бриджертонов», а теперь работает над новой версией «Золушки».