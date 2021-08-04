Одеколон-кондицинер, шоколадные конфеты и сок мультифрукт — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии августа.

Bvlgari Omnia Floral By Mary Katrantzou

Композиция пестрая, как и флакон авторства дизайнера Мэри Катранзу. Здесь и сладкие белые цветы, и искристые цитрусовые, и освежающие листья инжира.

Цена 5818 р.
Lancome Idole Aura

Продолжение в линейке флаконов-смартфонов. В эту версию добавлены солоноватые оттенки, для явно тоскующих по отпуску.

Цена 4650 р.
Mirko Buffini Eau

К середине лета в «Космотеки» доехало то, чего мы так долго ждали: джин, бергамот, грейпфрут — в общем, аромат-кондиционер.

Цена 13 900 р.
Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Такой парфюм стоит купить ради идеального флакона. Внутри вы найдете привычные для этого аромата сахарные цветы.

Цена от 6070 р.
Amouage Material

Классическое обыгрывание ванильных нот смолами. Тот случай, когда запах можно назвать по-настоящему густым.

Цена 33 000 р.
Essential Parfums Bois Impérial

Облегченная версия классического мужского фужера, к которой точно стоит присмотреться девушкам.

Цена 8100 р.
Mugler Angel Iced Star

Шоколадная конфета с начинкой «пина колада» в сияющем фантике.

Цена 6560 р.
Maison Crivelli Lys Sølaberg

Парфюмеры бренда передали дух Скандинавии через ну очень разноплановые оттенки: от вина, айвы и сухофруктов до лилии, мате и табака.

Цена 21 505 р.
Panouge Absinthe Gaïac

Лист фиалки, полевые травы, мускатный орех и немного розы объединяются в запах, который наверняка мог бы носить Марлон Брандо в фильме «Дикарь».

Цена 15 700 р.
Parfums de Marly Greenley

Растительная свежесть, которая плавно идет от верхушки до корней: сперва выступают нагретые солнцем листья, а заканчивается все землистым оттенком.

Цена 26 070 р.
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