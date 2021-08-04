Одеколон-кондицинер, шоколадные конфеты и сок мультифрукт — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии августа.
Композиция пестрая, как и флакон авторства дизайнера Мэри Катранзу. Здесь и сладкие белые цветы, и искристые цитрусовые, и освежающие листья инжира.
Продолжение в линейке флаконов-смартфонов. В эту версию добавлены солоноватые оттенки, для явно тоскующих по отпуску.
К середине лета в «Космотеки» доехало то, чего мы так долго ждали: джин, бергамот, грейпфрут — в общем, аромат-кондиционер.
Такой парфюм стоит купить ради идеального флакона. Внутри вы найдете привычные для этого аромата сахарные цветы.
Классическое обыгрывание ванильных нот смолами. Тот случай, когда запах можно назвать по-настоящему густым.
Облегченная версия классического мужского фужера, к которой точно стоит присмотреться девушкам.
Парфюмеры бренда передали дух Скандинавии через ну очень разноплановые оттенки: от вина, айвы и сухофруктов до лилии, мате и табака.
Лист фиалки, полевые травы, мускатный орех и немного розы объединяются в запах, который наверняка мог бы носить Марлон Брандо в фильме «Дикарь».
Растительная свежесть, которая плавно идет от верхушки до корней: сперва выступают нагретые солнцем листья, а заканчивается все землистым оттенком.