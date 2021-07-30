Дань уважения величайшему гитаристу всех времен.
Один из любимых приемов современных брендов — выпускать капсульные коллекции, посвященные классическим музыкальным исполнителям или группам. В этом году мы уже видели релизы, отсылающие к Бобу Марли, The Notorious B.I.G., New Order и многим другим.
Следующий на горизонте — Джими Хендрикс, увековеченный в капсульной коллекции амстердамского бренда Patta. В мини-релиз вошли яркие вещи с принтами, отсылающими к жизни и творчеству американского рок-классика. Среди них бросающиеся в глаза худи, рубашки с короткими рукавами и футболки.
Капсула, посвященная Джими Хендриксу, поступит в продажу уже сегодня, 30 июля. Купить вещи из нее можно будет на официальном сайте Patta. В ближайшее время релиз также появится на витринах у избранных ретейлеров амстердамского бренда.