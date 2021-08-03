Нетипичные текстуры, ностальгия по нулевым, ядреные оттенки и другие косметические новшества, которые появились в июле.
Невесомая сыворотка незаметно впитывается в кожу, хотя по эффективности против морщин и тусклости обещает не уступать мезороллеру.
Казалось бы, косметика давно должна работать как таблетки — сама находить проблему и устранять только ее. Эта сыворотка старается.
Чтобы успокоить нервную систему этим мылом, кажется, придется мыть руки каждый час. Но хорошо, что кожа от этого не пострадает.
Муссовая текстура, комфортное нанесение и разнообразие нюдовых оттенков — эта помада полюбилась всем настолько, что бренд выпустил увеличенную версию.
Грамотное сочетание ярких трендовых оттенков теней и цветов для повседневного нейтрального макияжа. Еще и в крайне симпатичном лимитированном футляре.
Давненько мы не видели тоники без кислот. От этого кожа все равно будет сиять, но уже за счет витаминов.
Зная качество Smashbox, можно смело сказать, что макияж его продуктами выдержит любую перепалку.
Если и возвращать 2000-е, то только так — нелипким глянцевым блеском с эффектом легкого увеличения губ.
Хвалить продукты Lumene для макияжа лица слишком предсказуемо — в последнее время у марки попросту не бывает неудачных запусков в этом направлении.
«А разве крем бывает не жидким?» Этот — не бальзам, а сыворотка, но заменяет всю самую тяжелую артиллерию.
Индустрия, которая еще вчера утверждала, что самые красивые волосы — идеально прямые, наконец начала массово выпускать продукты для завитка.
Цитирование 90-х уже набило оскомину, но превратить тинт в мини-лава-лампу до сих пор никто не додумался. Браво!
Роскошные, как в своем виде, так и в своей простоте шпильки получили новый цвет: еще чуть-чуть — и bottega green.
Если вы боитесь, что переусердствовали с кислотами, начните превентивно восстанавливать липидный барьер. Например, таким средством с церамидами.
Неожиданное решение корейского бренда: не размножать этапы ухода, а объединить их. Наносить этот полутоник лучше руками.
Двусторонний подход: салициловая кислота и каолин справляются с себумом, а церамиды не позволяют коже пересохнуть.
Пол-литра очень нежного средства, которое не нужно вымывать с ладоней несколько минут.