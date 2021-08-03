Нетипичные текстуры, ностальгия по нулевым, ядреные оттенки и другие косметические новшества, которые появились в июле.

Концентрат Filorga NCEF-Shot

Невесомая сыворотка незаметно впитывается в кожу, хотя по эффективности против морщин и тусклости обещает не уступать мезороллеру.

Цена 4950 р.
Интеллектуальный серум Dermalogica Smart Response

Казалось бы, косметика давно должна работать как таблетки — сама находить проблему и устранять только ее. Эта сыворотка старается.

Цена 13 290 р.
Жидкое мыло для рук Dr. Seed Don’t Worry

Чтобы успокоить нервную систему этим мылом, кажется, придется мыть руки каждый час. Но хорошо, что кожа от этого не пострадает.

Цена 1512 р.
Жидкая губная помада Nyx Lip Lingerie XXL

Муссовая текстура, комфортное нанесение и разнообразие нюдовых оттенков — эта помада полюбилась всем настолько, что бренд выпустил увеличенную версию.

Цена 950 р.
Палетка теней MAC Botanic Panic

Грамотное сочетание ярких трендовых оттенков теней и цветов для повседневного нейтрального макияжа. Еще и в крайне симпатичном лимитированном футляре.

Лосьон для лица Sephora Collection Colorful Vitamin Tonics

Давненько мы не видели тоники без кислот. От этого кожа все равно будет сиять, но уже за счет витаминов.

Цена 586 р.
Тени для век Smashbox x The Suicide Squad Always On

Зная качество Smashbox, можно смело сказать, что макияж его продуктами выдержит любую перепалку.

Цена 2190 р.
Блеск для губ Essence Extreme Shine Volume

Если и возвращать 2000-е, то только так — нелипким глянцевым блеском с эффектом легкого увеличения губ.

Цена 253 р.
Праймер для сияния Lumene Invisible Illumination

Хвалить продукты Lumene для макияжа лица слишком предсказуемо — в последнее время у марки попросту не бывает неудачных запусков в этом направлении.

Цена 2291 р.
Жидкий крем Armani Beauty Crema Nera Neocream

«А разве крем бывает не жидким?» Этот — не бальзам, а сыворотка, но заменяет всю самую тяжелую артиллерию.

Цена 21 990 р.
Шампунь-ванна Kerastase Curl Manifesto

Индустрия, которая еще вчера утверждала, что самые красивые волосы — идеально прямые, наконец начала массово выпускать продукты для завитка.

Цена 2490 р.
Тинт для губ Darling* Lava Lamp

Цитирование 90-х уже набило оскомину, но превратить тинт в мини-лава-лампу до сих пор никто не додумался. Браво!

Цена 977 р.
Успокаивающий лосьон для лица It’s Skin Tiger Cica

Центелла — один из главных успокаивающих ингредиентов в косметике. Здесь она заключена в максимально комфортный формат легкого лосьона.

Цена 1890 р.
Шпильки No1 Hairpin

Роскошные, как в своем виде, так и в своей простоте шпильки получили новый цвет: еще чуть-чуть — и bottega green.

Цена 2700 р.
Увлажняющий флюид G.Love Yuzu Ceramide

Если вы боитесь, что переусердствовали с кислотами, начните превентивно восстанавливать липидный барьер. Например, таким средством с церамидами.

Цена 1500 р.
Крем-тоник для лица Laneige Cream Skin

Неожиданное решение корейского бренда: не размножать этапы ухода, а объединить их. Наносить этот полутоник лучше руками.

Цена 2945 р.
Лосьон для кожи, склонной к жирности Pixi Clarity

Двусторонний подход: салициловая кислота и каолин справляются с себумом, а церамиды не позволяют коже пересохнуть.

Цена 2345 р.
Жидкое мыло Yope

Пол-литра очень нежного средства, которое не нужно вымывать с ладоней несколько минут.

Цена 690 р.