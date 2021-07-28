Это уже четвертая по счету коллаборация брендов.
Титаны американского рынка New Balance и Levi’s вновь объединили усилия для создания совместной пары кроссовок. Вслед за интерпретациями 1300, 327 и 992-й моделей стороны взялись за третью версию 990-й.
Кроссовки получили комбинированный верх из денима и ворсистой замши, выполненный из четырех оттенков голубого цвета. Рядом с литерой N на боковой панели разместился небольшой язычок Levi’s. Завершает композицию кремово-белая подошва с фирменной технологией амортизации Abzorb.
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Дата релиза новой коллаборации New Balance и Levi’s пока не анонсирована. Но, скорее всего, интерпретация модели 990v3 из денима увидит свет уже этой осенью.
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