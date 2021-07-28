Это уже четвертая по счету коллаборация брендов.

Титаны американского рынка New Balance и Levi’s вновь объединили усилия для создания совместной пары кроссовок. Вслед за интерпретациями 1300, 327 и 992-й моделей стороны взялись за третью версию 990-й.

Кроссовки получили комбинированный верх из денима и ворсистой замши, выполненный из четырех оттенков голубого цвета. Рядом с литерой N на боковой панели разместился небольшой язычок Levi’s. Завершает композицию кремово-белая подошва с фирменной технологией амортизации Abzorb.