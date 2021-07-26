Аутдор-мастера Gramicci вновь объединили усилия с японскими тяжеловесами Neighborhood. Очередной совместный релиз стал уже четвертым по счету сотрудничеством сторон. Как и в случае с прошлогодней коллекцией, бренды задействовали технику тай-дай-окрашивания.

В первую очередь внимания заслуживают интерпретации визитных карточек Gramicci — брюк свободного кроя и шорт с уместной для города длиной. И те и другие выполнены из смеси хлопка и полиэстера, благодаря чему могут похвастаться достойными абсорбирующими свойствами.

Также в совместном релизе представлены две яркие футболки с двойным брендингом (белая и окрашенная в технике тай-дай) и шестипанельная бейсболка.