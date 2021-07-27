Мы уже рассказывали, как локальным брендам удается одеть международных инфлюэнсеров (если коротко — с помощью агентства). Теперь собрали более полный список местных дизайнеров, которые сотрудничают с героинями хроник стритстайла по всему миру.
Lesyanebo
Российский бренд с украинскими корнями специализируется на идеально скроенных брючных костюмах, пальто и тренчах. Собственно, за все эти ключевые айтемы Lesyanebo и любят мировые селебрити. Чаще всего в луках марки можно увидеть Джиджи Хадид: причем модель выходит в одних и тех же вещах по несколько раз, а это уже настоящее признание для дизайнера.
Tttswtrs
Украинцы Ttswtrs — любимчики певицы Grimes. Основательница бренда Анна Осмехина рассказывает в интервью подкасту «Нелегкая промышленность», что Grimes даже подписалась на инстаграм марки и оставляет там комментарии. Это тоже говорит об идеальном попадании в своего инфлюэнсера, которому максимально близки стиль и ценности бренда. При этом на вопрос, чувствуется ли какой‑то выхлоп от того, что знаменитость международного уровня засветилась в одежде марки, Анна отвечает отрицательно.
my8i2
Российская марка платьев, похожих на произведение искусства, недавно одела Кендалл Дженнер — правда, в брюки-палаццо, но они удаются my8i2 тоже на все сто. Кажется, для бренда это первый выход международного уровня, так что новые громкие сотрудничества еще впереди: подписываемся и ждем новостей.
Ienki Ienki
Пожалуй, самый любимый мировыми it-girls бренд — так бывает, когда дизайнерам удается придумать универсальный во всех смыслах продукт: от удобства в ежедневной носке до приятного дизайна. Собственно, теплые куртки Ienki Ienki с поясом на талии — именно такие. Поэтому в них можно встретить и Ирину Шейк, и Эмили Ратаковски, и ту же Grimes, и Хайли Бибер, и сестер Хадид, и Кортни Кардашьян. И это еще не весь список — лучше смотреть специальный хайлайт со звездами в аккаунте марки.
Ulyana Sergeenko
Кутюрная линия Ульяны Сергеенко появляется на красных дорожках с завидной регулярностью. И не только там: например, прямо сейчас певица Ариана Гранде снимается в новом сезоне американского шоу «Голос» в платье Ulyana Sergeenko Haute Couture SS 2020. Среди других поклонниц российского дизайнера — Бейонсе, Дита фон Тиз и Наталья Водянова. Последняя даже вышла замуж в платье Ulyana Sergeenko в непростом 2020 году.
Kseniaschnaider
Поклонницы Kseniaschnaider — девушки со смелым стилем: не каждая решится надеть джинсы, как будто разодранные по внешнему шву, или брюки с асимметричными штанинами. Именно поэтому в вещах марки можно увидеть таких ярких инфлюэнсеров, как Селин Дион или Бланка Миро, в чей стиль идеально вписываются эксцентричные предметы. Правда, какая‑нибудь Джиджи Хадид нет-нет да и мелькнет в хрониках стритстайла в Kseniaschnaider.
WOS
Бренд стилиста и дизайнера Андрея Артемова пока прощупывает почву дружбы с мировыми селебрити. Сейчас в WOS можно увидеть таких нишевых лидеров мнений, как Леандра Медин Коэн или Молли Блутштейн. Но если верить маркетологам, сотрудничество с микроинфлюэнсерами более выгодно для бренда, так как за ними следит достаточно вовлеченная аудитория. Правда, дизайнеру всегда приятно увидеть в своей одежде звезду мирового масштаба, чего и хочется пожелать старательным WOS.
Cultnaked
Украинцы Cultnaked идеально попали в текущую повестку с ее модой на нулевые, сексуальные наряды и инстаграмные вещи. Поэтому и пул амбассадоров у марки достаточно широкий: от модных блогеров всех мастей до звезд уровня Арианы Гранде. Ну и Кендалл Дженнер, куда без нее.
Ruslan Baginskiy
Главный украинский шляпник Руслан Багинский недавно запустил поп-ап бренда в Париже, на открытии которого собрались влиятельные фигуры модной индустрии. Например, бывший креативный директор концепт-стора Colette Сара Андельман или российский десант в лице Ренаты Литвиновой и Натальи Водяновой. Что уж говорить о других поклонницах головных уборов Ruslan Baginskiy, среди которых и сама Мадонна, и (простите) Белла Хадид.