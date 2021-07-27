Мы уже рассказывали, как локальным брендам удается одеть международных инфлюэнсеров (если коротко — с помощью агентства). Теперь собрали более полный список местных дизайнеров, которые сотрудничают с героинями хроник стритстайла по всему миру.

Подробности по теме Как одеть Кендалл Дженнер в российский бренд? Отвечает PR-агентство, у которого это вышло Как одеть Кендалл Дженнер в российский бренд? Отвечает PR-агентство, у которого это вышло

Lesyanebo

Российский бренд с украинскими корнями специализируется на идеально скроенных брючных костюмах, пальто и тренчах. Собственно, за все эти ключевые айтемы Lesyanebo и любят мировые селебрити. Чаще всего в луках марки можно увидеть Джиджи Хадид: причем модель выходит в одних и тех же вещах по несколько раз, а это уже настоящее признание для дизайнера.

Tttswtrs

Украинцы Ttswtrs — любимчики певицы Grimes. Основательница бренда Анна Осмехина рассказывает в интервью подкасту «Нелегкая промышленность», что Grimes даже подписалась на инстаграм марки и оставляет там комментарии. Это тоже говорит об идеальном попадании в своего инфлюэнсера, которому максимально близки стиль и ценности бренда. При этом на вопрос, чувствуется ли какой‑то выхлоп от того, что знаменитость международного уровня засветилась в одежде марки, Анна отвечает отрицательно.

my8i2

Российская марка платьев, похожих на произведение искусства, недавно одела Кендалл Дженнер — правда, в брюки-палаццо, но они удаются my8i2 тоже на все сто. Кажется, для бренда это первый выход международного уровня, так что новые громкие сотрудничества еще впереди: подписываемся и ждем новостей.

Ienki Ienki

Пожалуй, самый любимый мировыми it-girls бренд — так бывает, когда дизайнерам удается придумать универсальный во всех смыслах продукт: от удобства в ежедневной носке до приятного дизайна. Собственно, теплые куртки Ienki Ienki с поясом на талии — именно такие. Поэтому в них можно встретить и Ирину Шейк, и Эмили Ратаковски, и ту же Grimes, и Хайли Бибер, и сестер Хадид, и Кортни Кардашьян. И это еще не весь список — лучше смотреть специальный хайлайт со звездами в аккаунте марки.

Подробности по теме 5 стильных приемов, которые стоит перенять у Беллы Хадид 5 стильных приемов, которые стоит перенять у Беллы Хадид

Ulyana Sergeenko

Кутюрная линия Ульяны Сергеенко появляется на красных дорожках с завидной регулярностью. И не только там: например, прямо сейчас певица Ариана Гранде снимается в новом сезоне американского шоу «Голос» в платье Ulyana Sergeenko Haute Couture SS 2020. Среди других поклонниц российского дизайнера — Бейонсе, Дита фон Тиз и Наталья Водянова. Последняя даже вышла замуж в платье Ulyana Sergeenko в непростом 2020 году.

Kseniaschnaider

Поклонницы Kseniaschnaider — девушки со смелым стилем: не каждая решится надеть джинсы, как будто разодранные по внешнему шву, или брюки с асимметричными штанинами. Именно поэтому в вещах марки можно увидеть таких ярких инфлюэнсеров, как Селин Дион или Бланка Миро, в чей стиль идеально вписываются эксцентричные предметы. Правда, какая‑нибудь Джиджи Хадид нет-нет да и мелькнет в хрониках стритстайла в Kseniaschnaider.

Подробности по теме Не знаете, как добавить цвета в гардероб? Присмотритесь к стилю инфлюэнсерки Бланки Миро Не знаете, как добавить цвета в гардероб? Присмотритесь к стилю инфлюэнсерки Бланки Миро

WOS

Бренд стилиста и дизайнера Андрея Артемова пока прощупывает почву дружбы с мировыми селебрити. Сейчас в WOS можно увидеть таких нишевых лидеров мнений, как Леандра Медин Коэн или Молли Блутштейн. Но если верить маркетологам, сотрудничество с микроинфлюэнсерами более выгодно для бренда, так как за ними следит достаточно вовлеченная аудитория. Правда, дизайнеру всегда приятно увидеть в своей одежде звезду мирового масштаба, чего и хочется пожелать старательным WOS.

Cultnaked

Украинцы Cultnaked идеально попали в текущую повестку с ее модой на нулевые, сексуальные наряды и инстаграмные вещи. Поэтому и пул амбассадоров у марки достаточно широкий: от модных блогеров всех мастей до звезд уровня Арианы Гранде. Ну и Кендалл Дженнер, куда без нее.

Ruslan Baginskiy