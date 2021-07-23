Десять лет назад, 23 июля 2011 года, не стало Эми Вайнхаус. Наследие британской певицы включает в себя не только десяток пронзительных хитов, спетых низким голосом, но и безошибочно определяемый образ.

Наряды Эми Вайнхаус можно узнать даже без самой певицы — соул-дива ловко смешивала послевоенный шик с одеждой из гардероба футбольных фанатов и могла одинаково уверенно стоять на сцене на огромных шпильках или в балетных тканевых туфлях.

Найти идеальное ретроплатье в условиях торжества 90-х, а не 50-х будет непросто. Самый простой способ воспроизвести образ Эми Вайнхаус — обратиться к регулярным коллекциям Fred Perry x Amy Winehouse Foundation. Их легко узнать по двойному брендированию — рядом с венком бренда вышиты два сердца, отсылающие к аналогичной татуировке певицы. Здесь легко отыскать вещи, которые точно носила бы Вайнхаус: первые коллаборации с Fred Perry появились еще при жизни Эми.

Pull & Bear

699 р.

Larobe

7300 р.

Fred Perry

6995 р.

Miu Miu

34 500 р.

Pull & Bear

2199 р.

Vans

6090 р.

Philosophy Di Lorenzo Serafini

4773 р.

Coperni

23 110 р.

Polkadot

11 190 р.

Loive

19 000 р.

Fred Perry

5490 р.

Ganni

11 671 р.

Zara

2999 р.

Lime

4299 р.

Fred Perry

5995 р.

Burberry

45 760 р.

Weekday

5899 р.