Десять лет назад, 23 июля 2011 года, не стало Эми Вайнхаус. Наследие британской певицы включает в себя не только десяток пронзительных хитов, спетых низким голосом, но и безошибочно определяемый образ.

Наряды Эми Вайнхаус можно узнать даже без самой певицы — соул-дива ловко смешивала послевоенный шик с одеждой из гардероба футбольных фанатов и могла одинаково уверенно стоять на сцене на огромных шпильках или в балетных тканевых туфлях.

Найти идеальное ретроплатье в условиях торжества 90-х, а не 50-х будет непросто. Самый простой способ воспроизвести образ Эми Вайнхаус — обратиться к регулярным коллекциям Fred Perry x Amy Winehouse Foundation. Их легко узнать по двойному брендированию — рядом с венком бренда вышиты два сердца, отсылающие к аналогичной татуировке певицы. Здесь легко отыскать вещи, которые точно носила бы Вайнхаус: первые коллаборации с Fred Perry появились еще при жизни Эми.