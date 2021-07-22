Дань уважения культовому коллективу.
Классики американского денима выпускают совместную коллекцию с рок-группой Grateful Dead. Позиции из релиза вдохновлены ранним периодом коллектива — 1960-ми.
Отсюда обилие вещей, окрашенных в технике тай-дай, нашивки и принты с узнаваемой символикой группы — черепом и розами. В релиз вошли куртка из денима и джинсы в тон, разноцветные худи, свитшоты и футболки с яркой графикой, а также шорты.
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В России коллаборация Levi’s и Grateful Dead поступит в продажу 27 июля. Купить вещи можно будет в избранных магазинах и на официальном сайте бренда, а также в концепт-сторе Peak.
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