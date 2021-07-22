Классики американского денима выпускают совместную коллекцию с рок-группой Grateful Dead. Позиции из релиза вдохновлены ранним периодом коллектива — 1960-ми.

Отсюда обилие вещей, окрашенных в технике тай-дай, нашивки и принты с узнаваемой символикой группы — черепом и розами. В релиз вошли куртка из денима и джинсы в тон, разноцветные худи, свитшоты и футболки с яркой графикой, а также шорты.