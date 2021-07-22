Багз Банни, Тасманский дьявол, Даффи Дак и другие мультяшные персонажи из детства.

В этом месяце в российский прокат вышел сиквел культового фильма «Космический джем». Пока поклонники оригинальной ленты сравнивают Майкла Джордана с ЛеБроном Джеймсом, обсуждают сюжет и спецэффекты, Converse выпускает капсульную коллекцию, посвященную сиквелу.

В релиз вошли интерпретации трех классических моделей — Chuck 70, Chuck Taylor All Star и Pro Leather. Каждая пара получила броский дизайн и яркую графику, отсылающую к новому поколению «Космического джема».