Багз Банни, Тасманский дьявол, Даффи Дак и другие мультяшные персонажи из детства.

В этом месяце в российский прокат вышел сиквел культового фильма «Космический джем». Пока поклонники оригинальной ленты сравнивают Майкла Джордана с ЛеБроном Джеймсом, обсуждают сюжет и спецэффекты, Converse выпускает капсульную коллекцию, посвященную сиквелу.

В релиз вошли интерпретации трех классических моделей — Chuck 70, Chuck Taylor All Star и Pro Leather. Каждая пара получила броский дизайн и яркую графику, отсылающую к новому поколению «Космического джема».

1 из 9
2 из 9
9 из 9

Помимо обуви, в капсулу также вошли две худи и две футболки, украшенные тематическими принтами, свободные баскетбольные шорты и вместительный рюкзак.

1 из 6
2 из 6
6 из 6

Капсульная коллекция, посвященная фильму «Космический джем: Новое поколение», поступит в продажу 23 июля. Купить кеды можно будет на официальном сайте Converse, а также у избранных партнеров бренда (Street Beat и Sneakerhead).

Подробности по теме
Неочевидный релиз недели: двухцветные кеды Converse Cozy Granola
Неочевидный релиз недели: двухцветные кеды Converse Cozy Granola