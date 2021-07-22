Багз Банни, Тасманский дьявол, Даффи Дак и другие мультяшные персонажи из детства.
В этом месяце в российский прокат вышел сиквел культового фильма «Космический джем». Пока поклонники оригинальной ленты сравнивают Майкла Джордана с ЛеБроном Джеймсом, обсуждают сюжет и спецэффекты, Converse выпускает капсульную коллекцию, посвященную сиквелу.
В релиз вошли интерпретации трех классических моделей — Chuck 70, Chuck Taylor All Star и Pro Leather. Каждая пара получила броский дизайн и яркую графику, отсылающую к новому поколению «Космического джема».
Помимо обуви, в капсулу также вошли две худи и две футболки, украшенные тематическими принтами, свободные баскетбольные шорты и вместительный рюкзак.
Капсульная коллекция, посвященная фильму «Космический джем: Новое поколение», поступит в продажу 23 июля. Купить кеды можно будет на официальном сайте Converse, а также у избранных партнеров бренда (Street Beat и Sneakerhead).