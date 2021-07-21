Новая лимитированная коллекция The Marmalade — это размышление на тему пикника в саду, где воздух наполнен ароматами лета, — бузины, ежевики и розы. В линейку вошли пять парфюмов. Tangy Rhubarb пахнет диким ревенем, Rose Blush — застывшими в желе лепестками роз, Orange Peel — апельсиновой цедрой в сахарном сиропе, Elderflower Cordial — бутонами бузины, а Blackberry & Bay — ежевикой и лавровым листом.

В состав парфюмов входят натуральные фруктовые экстракты, которые были получены на одном из ведущих предприятий по переработке ягод в Шотландии. Благодаря им удалось добиться нужного уровня терпкости. А дизайн флаконов коллекции The Marmalade навеян формой и этикетками винтажных баночек с вареньем.