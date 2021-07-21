Ping Pong Club Moscow представил свой новый релиз. В мини-коллекцию столичного сообщества вошли белые футболки, украшенные работами молодых локальных художников.

На выбор доступно три дизайна, разработанных Алексеем Дубинским, Варей Чельцовой и Турбеном. Каждая футболка выполнена из плотного шлифованного хлопка белого цвета и помимо работ художников украшена брендингом Ping Pong Club Moscow.