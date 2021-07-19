Для тех, кто уже соскучился по осенней погоде.
Один из самых ярких и интересных японских брендов момента выпустил коллаборацию с обувными мастерами и своими соотечественниками Suicoke. В релиз вошли две пары тапочек, которые впервые были представлены на январском показе Doublet.
Коллаборационная модель получила комбинированный верх из мягкой искусственной шерсти замши, украшенный декоративными глазами, ушами и носом. Благодаря своей форме и декору тапочки выглядят как овцы.
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Коллаборация Doublet и Suicoke уже поступила в продажу. Купить тапочки можно у избранных ретейлеров брендов. Цена за пару в любой расцветке — 283 доллара (приблизительно 21 000 рублей).
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