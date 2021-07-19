Для тех, кто уже соскучился по осенней погоде.

Один из самых ярких и интересных японских брендов момента выпустил коллаборацию с обувными мастерами и своими соотечественниками Suicoke. В релиз вошли две пары тапочек, которые впервые были представлены на январском показе Doublet.

Коллаборационная модель получила комбинированный верх из мягкой искусственной шерсти замши, украшенный декоративными глазами, ушами и носом. Благодаря своей форме и декору тапочки выглядят как овцы.