Шведский магазин выпустил лимитированную коллекцию ReCNSTRCT. В ее создании участвовали несколько дизайнеров бренда, которые получили задание использовать в работе модели Weekday из прошлых сезонов. В новую капсулу вошли 13 летних предметов — от платья на бретелях до самых разных фасонов джинсов. А также мини-юбка из денима, перевернутая вверх ногами. Вещь выглядит так, как будто ее просто неправильно надели, но на самом деле садится на бедрах, имеет силуэт по фигуре и застежку сзади.