Летом многие опасаются использовать AHA-кислоты, повышающие чувствительность кожи к солнцу. При этом отказываться от отшелушивания не хочется — особенно в жару, когда микс из пота и кожного жира не оставляет шансов на чистые поры. Но кислоты — не единственный вид обновляющих компонентов в косметике.
Энзимы — это катализаторы (ускорители), которые контролируют тысячи реакций, происходящих внутри клеток. Впервые их обнаружили в 1833 году, а в 1926 признали особыми видами белка. Найти энзимы в списке ингредиентов крема или пилинга совсем не сложно: как правило, названия веществ заканчиваются на «-аза». Исключение — папаин (из папайи) и бромелайн (из ананаса). Они же, кстати, и самые распространенные компоненты косметических средств. Эти фруктовые энзимы относятся к классу протеаз, которые умеют расщеплять связи между аминокислотами. Это свойство делает их отличными компонентами для отшелушивания кожи — а также прекрасными добавками в маринад для смягчения шашлыка.
Папаин иногда называют «растительным пепсином» — то есть растительным аналогом пищеварительного энзима, который присутствует в нашем желудке. От AHA-кислот он и другие энзимы в косметике выгодно отличаются своей мягкостью: чтобы добиться раздражения и шелушения от этих компонентов, придется сильно постараться. Кроме того, энзимы стабильны практически при любом значении pH. Кислотам же для эффективности необходим низкий показатель, который сам по себе является раздражающим фактором для кожи — отсюда нередкие реакции и обострения чувствительности при использовании кислотных эксфолиантов.
Недостатки у энзимов тоже есть — в первую очередь это гораздо более скудная доказательная база, чем у AHA-кислот. Исследований энзимов в косметике не так много. Есть, например, одно исследование 2007 года, авторы которого обнаружили высокую эффективность состава с 15% энзимов. Через три месяца после начала использования в группе, которая наносила такой состав, было отмечено улучшение качества кожи. Но на рынке средство с такой высокой концентрацией энзимов найти будет нелегко.
Впрочем, крупные производители косметики и косметического сырья активно используют энзимы в формулах. Так, компания BASF стабилизировала папаин и назвала получившийся компонент X-pressin: его позиционируют как альтернативу гликолевой кислоте.
5 летних средств с энзимами для отшелушивания кожи
Dr Irena Eris Cleanology Enzyme Peeling
Польская марка имени дерматолога Ирены Эрис делает мягкую, приятную и эффективную энзимную маску. Позиционируется она как средство для сухой и чувствительной кожи, но действие вполне могут оценить и обладатели других типов. Маска бережно отшелушивает, еле уловимо щиплет кожу и быстро придает ей свежий вид (отличный вариант для использования перед макияжем).
Кроме папаина и увлажняющих компонентов маска содержит компонент Lanablue. Его иногда позиционируют как «растительный ретинол» — но это, прямо скажем, преувеличение. Lanablue — экстракт сине-зеленых водорослей — смягчает и разглаживает кожу, а также притягивает к ней влагу. Само по себе это отлично, но эффекта ретиноидов ожидать от компонента не стоит.
Dermalogica Daily Microfoliant
Возможно, вы уже не раз слышали об этой культовой пудре — но напомнить о ней не будет лишним. Это действительно отлично сформулированный энзимный продукт — здесь папаин сочетается с рисовыми энзимами. Мелкие гранулы пудры — это микрокристаллическая целлюлоза: один из немногих компонентов для механического отшелушивания, который не травмирует кожу.
Daily Microfoliant нельзя назвать бескислотным — салициловая кислота в банке все же есть. Но она не вызывает повышенной чувствительности к солнцу и проводит в контакте с кожей совсем мало времени. Зато в состав также добавлены аллантон и коллоидная овсянка — успокаивающие и снимающие воспаление ингредиенты.
Elemis Papaya Enzyme Peel
В основе пилинг-маски Elemis — энзимы папайи и ананаса (они отвечают за обновление кожи), а также экстракт бурых водорослей, который добавляет увлажнения. Довольно высоко в составе находится ниацинамид, балансирующий работу сальных желез. Здесь также не пожалели антиоксидантов и смягчающих кожу компонентов — например, лецитинов и протеинов молока.
Плохие новости — не пожалели также и отдушек, поэтому обладателям чувствительной кожи лучше сначала отыскать себе пробник.
Oskia Renaissance Mask
Маска Oskia содержит не только энзимы папайи, но и молочную кислоту, поэтому не подойдет тем, кто хотел бы полностью избегать кислот летом. Но тех, кому это не так принципиально, такой пункт состава должен обрадовать: молочная кислота даст более выраженный отшелушивающий эффект, при этом все еще достаточно мягкий (ведь маска контактирует с кожей всего 10–15 минут).
В составе также есть пребиотики и увлажняющие компоненты, в том числе не самые банальные — например рибоза.
Ферментированный пилинг с папаином Mirra
Бюджетный пилинг с простым и коротким составом — для тех, кто хочет проверить на себе чистый эффект энзимов без всех дополнительных примочек. Папин здесь находится в компании увлажняющего глицерина и пары гелеобразователей (среди них, кстати, аристофлекс — просто насладитесь названием).