Летом многие опасаются использовать AHA-кислоты, повышающие чувствительность кожи к солнцу. При этом отказываться от отшелушивания не хочется — особенно в жару, когда микс из пота и кожного жира не оставляет шансов на чистые поры. Но кислоты — не единственный вид обновляющих компонентов в косметике.

Энзимы — это катализаторы (ускорители), которые контролируют тысячи реакций, происходящих внутри клеток. Впервые их обнаружили в 1833 году, а в 1926 признали особыми видами белка. Найти энзимы в списке ингредиентов крема или пилинга совсем не сложно: как правило, названия веществ заканчиваются на «-аза». Исключение — папаин (из папайи) и бромелайн (из ананаса) . Они же, кстати, и самые распространенные компоненты косметических средств. Эти фруктовые энзимы относятся к классу протеаз, которые умеют расщеплять связи между аминокислотами. Это свойство делает их отличными компонентами для отшелушивания кожи — а также прекрасными добавками в маринад для смягчения шашлыка.

Папаин иногда называют «растительным пепсином» — то есть растительным аналогом пищеварительного энзима, который присутствует в нашем желудке. От AHA-кислот он и другие энзимы в косметике выгодно отличаются своей мягкостью: чтобы добиться раздражения и шелушения от этих компонентов, придется сильно постараться . Кроме того, энзимы стабильны практически при любом значении pH. Кислотам же для эффективности необходим низкий показатель, который сам по себе является раздражающим фактором для кожи — отсюда нередкие реакции и обострения чувствительности при использовании кислотных эксфолиантов.

Недостатки у энзимов тоже есть — в первую очередь это гораздо более скудная доказательная база, чем у AHA-кислот. Исследований энзимов в косметике не так много. Есть, например, одно исследование 2007 года, авторы которого обнаружили высокую эффективность состава с 15% энзимов. Через три месяца после начала использования в группе, которая наносила такой состав, было отмечено улучшение качества кожи. Но на рынке средство с такой высокой концентрацией энзимов найти будет нелегко.

Впрочем, крупные производители косметики и косметического сырья активно используют энзимы в формулах. Так, компания BASF стабилизировала папаин и назвала получившийся компонент X-pressin: его позиционируют как альтернативу гликолевой кислоте.