Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Пытается вычислить, какой процент оголения можно допустить в такую жару
Макияж переносицы уже давно вирусится в тиктоке, но я все жду, когда можно будет выйти на улицу с такой красивой «звездой во лбу»
Сложное окрашивание для тех, кто не готов попрощаться с родным цветом, не уверен, что хватит сил ежемесячно обновлять корни, но все равно хочет чего‑то нестандартного
Осторожно, возможны флешбэки в виде сияющих губ Скарлетт Йоханссон и чувства липкости
Анна Махорина
Делает эффектные селфи напротив вентилятора
Японцы Auralee сделали коллаборационные New Balance 550 и представили их в потрясающей съемке. Больше фотографий в профиле
В сезоне осень-зима 2021-2022 российский бренд вдохновился советской спортивной одеждой. Вот бы у нашей сборной была такая форма на Олимпиаде в Токио… Ну, с поправками на функциональность
Самый красивый заплесневелый фрукт, который вы видели. Выполнено из драгоценных камней
Ин Франк
В четвертый раз пересматривает сериал «Прослушка»
Лондонский бренд специализируется на переосмыслении классического итало-американского мужского стиля. Одна из визитных карточек Scott Fraser Collection — это рубашки. Присмотритесь к этой
Регбийные рубашки Rowing Blazers. Вот что называется безупречной работой с цветами
Открытка-напоминалка для тех, кто подыскивает спортивный костюм. Jazz Cartier и Buddy в Sergio Tacchini