Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Пытается вычислить, какой процент оголения можно допустить в такую жару

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @claropsyche Макияж переносицы уже давно вирусится в тиктоке, но я все жду, когда можно будет выйти на улицу с такой красивой «звездой во лбу»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ĦΔIR_SLΔɎERẔ ☽✞ (@hair_slayerz) Сложное окрашивание для тех, кто не готов попрощаться с родным цветом, не уверен, что хватит сил ежемесячно обновлять корни, но все равно хочет чего‑то нестандартного

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @discontinuedmakeup Осторожно, возможны флешбэки в виде сияющих губ Скарлетт Йоханссон и чувства липкости

Анна Махорина Делает эффектные селфи напротив вентилятора

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AURALEE (@auralee_tokyo) Японцы Auralee сделали коллаборационные New Balance 550 и представили их в потрясающей съемке. Больше фотографий в профиле

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NINA DONIS (@nina_donis) В сезоне осень-зима 2021-2022 российский бренд вдохновился советской спортивной одеждой. Вот бы у нашей сборной была такая форма на Олимпиаде в Токио… Ну, с поправками на функциональность

Ин Франк В четвертый раз пересматривает сериал «Прослушка»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scott Fraser Collection (@scottfrasercollection) Лондонский бренд специализируется на переосмыслении классического итало-американского мужского стиля. Одна из визитных карточек Scott Fraser Collection — это рубашки. Присмотритесь к этой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rowing Blazers (@rowingblazers) Регбийные рубашки Rowing Blazers. Вот что называется безупречной работой с цветами