Шведский массмаркет представил коллаборационный мерч для корейской музыкальной группы Blackpink. В него вошли все те категории вещей, которые чаще всего можно встретить в гардеробах зумеров: худи, свитшоты, треники, велосипедки, мини-юбки, а также аксессуары — кепки, панамы, береты и даже тканевые маски. Большинство вещей с брендингом группы либо с изображениями ее участниц. Коллекция вышла в черно-бело-розовой гамме.