Футболки, толстовки, шорты и аксессуары для фанатов кей-поп-группы.
Шведский массмаркет представил коллаборационный мерч для корейской музыкальной группы Blackpink. В него вошли все те категории вещей, которые чаще всего можно встретить в гардеробах зумеров: худи, свитшоты, треники, велосипедки, мини-юбки, а также аксессуары — кепки, панамы, береты и даже тканевые маски. Большинство вещей с брендингом группы либо с изображениями ее участниц. Коллекция вышла в черно-бело-розовой гамме.
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Мерч H&M и Blackpink уже доступен на сайте и в магазине на Тверской. Стоимость вещей — от 699 р. за кепку или панаму до 2299 р. за оверсайз-худи.
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