Нью-йоркский дизайнер Хана Тадзима продолжает выпускать для японского массмаркета коллекции, отражающие культурное разнообразие всего мира. Новая линейка называется «Естественная среда для тела»: в сезоне AW22 Хана попыталась создать вещи, которые дают ощущение комфорта тем, кто их носит. В продаже этим летом в избранных магазинах и онлайн.
Блуза, 1999 р. Любимый прием Ханы — чуть усложненные силуэты и сложные, но комфортные цвета
Брюки, 2999 р. Удобные бананы из легкой ткани в еле заметную фактурную полоску
Юбка, 2999 р. Универсальный по длине и фасону предмет гардероба, который не смотрится слишком скучно за счет небольших деталей
Платье, 3999 р. Дизайнер, как всегда, воспевает «новую скромность»
Шарф, 1499 р. Платок с изящным флористическим принтом для усложнения ваших образов