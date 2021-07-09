Нью-йоркский дизайнер Хана Тадзима продолжает выпускать для японского массмаркета коллекции, отражающие культурное разнообразие всего мира. Новая линейка называется «Естественная среда для тела»: в сезоне AW22 Хана попыталась создать вещи, которые дают ощущение комфорта тем, кто их носит. В продаже этим летом в избранных магазинах и онлайн.