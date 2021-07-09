Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Советует всем выпить чашечку ромашкового чая

Анна Махорина Прикидывает, с чем можно носить латексные носки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AMINA MUADDI (@aminamuaddiofficial) Любимый обувной бренд американких селеб Amina Muaddi сотрудничает с Wolford. Как часто бывает с модными марками в эпоху инстаграма, визуал вызывает больше восторга, чем сама коллекция

Подробности по теме Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны

Ин Франк Три раза в год пересматривает «Лицо со шрамом»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eye_C (@eyecmag) Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на лукбуки японского бренда Nanamica