Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Советует всем выпить чашечку ромашкового чая

Кажется, мое, в общем-то, равнодушное к футбольным джерси сердечко наконец оттаяло
Вот это я понимаю — добротная работа с первоисточником! XO XO
В принципе, любой образ Исамайи можно автоматически добавлять в закладки

Анна Махорина

Прикидывает, с чем можно носить латексные носки

Вопрос с обувью на межсезонье закрыт
Вопрос с отпуском у моря открыт
Любимый обувной бренд американких селеб Amina Muaddi сотрудничает с Wolford. Как часто бывает с модными марками в эпоху инстаграма, визуал вызывает больше восторга, чем сама коллекция
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Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны
Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны

Ин Франк

Три раза в год пересматривает «Лицо со шрамом»

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на лукбуки японского бренда Nanamica
Просто интересно следить за тем, что делает Руиджи Вийасенор. Это вот он тизерит новые кроссовки своего бренда Rhude
Очень красивые брелоки. Это все L.L.Bean