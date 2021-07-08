Рижский магазин с московскими корнями выпустил дебютную коллекцию под собственным брендом. Изначально релиз должен был выйти в мае прошлого года (к пятилетнему юбилею Itk), но из‑за пандемии планы ретейлера поменялись.

В первую коллекцию мерча вошли лонгсливы и футболки из 100%-ного органического хлопка с брендингом Itk. Обе позиции доступны в трех цветовых решениях — красном, белом и черном.