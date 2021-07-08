Футболки, лонгсливы и практичные аксессуары.
Рижский магазин с московскими корнями выпустил дебютную коллекцию под собственным брендом. Изначально релиз должен был выйти в мае прошлого года (к пятилетнему юбилею Itk), но из‑за пандемии планы ретейлера поменялись.
В первую коллекцию мерча вошли лонгсливы и футболки из 100%-ного органического хлопка с брендингом Itk. Обе позиции доступны в трех цветовых решениях — красном, белом и черном.
Помимо лонгсливов и футболок в релизе представлена линейка практичных аксессуаров. Среди них: бутылка для воды с креплением под карабин, брелоки-открывалки черного и красного цветов, белые носки с брендингом, а также зажигалки.
Дебютная коллекция Itk уже поступила в продажу. Купить вещи можно в физическом магазине в Риге. Там же сегодня можно будет попробовать конфеты с перцем чили, созданные специально к релизу в коллаборации с латвийской фабрикой Skrīveru. С новой недели мерч также будет доступен для заказа с сайта. Цены варьируются от 5 евро за зажигалку или брелок до 60 евро за лонгслив.