Одна из самых ожидаемых пар этого года поступит в продажу в сентябре.

Сотрудничество японского бренда sacai с Nike подарило нам не один громкий релиз. Каждая коллаборация сторон тепло встречалась поклонниками и вызвала большой ажиотаж. Но sacai и Nike посчитали, что этого недостаточно, и решили поднять планку еще выше.

К очередному совместному релизу они подключили бренд Жан-Поля Готье. И в новых кроссовках сразу читается почерк французского дизайнера. Во-первых, и без того броский силуэт Vaporwaffle стал выше. Во-вторых, получил эффектные грубые швы, проходящие через середину кроссовок (прямо поверх сдвоенного «свуша») и панели в области лодыжек.