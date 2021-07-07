В течение нескольких лет компания International Brand Firm Ltd, принадлежащая Микеле и Марчелло Ди Пьерро, регистрировала товарный знак Supreme в тех странах, где этого не сделал оригинальный бренд. А также открывала там свои магазины: отец и сын успели запустить офлайн-точки в 54 странах — от Италии и Испании, где у бренда был бутик в центре Барселоны, до Индонезии и Сингапура.

На днях дело о мошенничестве рассмотрел лондонский суд: виновных приговорили к тюремному заключению и штрафу. Микеле и Марчелло получили 8 лет и 3 года соответственно, а также будут вынуждены заплатить компенсацию в пользу VF Corporation, которая в настоящее время владеет компанией Supreme, в размере 10 млн долларов.

Окружной судья Мартин Беддо назвал бизнес мошенников «наглым», «оскорбительным» и «нечестным» и добавил, что семья Ди Пьерро «полностью захватила идентичность Supreme». После вынесения приговора Микеле назвал иск Supreme «очень серьезным и неоправданным нападением», сосредоточенным вокруг «абсурдных, необоснованных и клеветнических обвинений в подделке зарегистрированных товарных знаков». Обвиняемые не присутствовали в зале заседания, но суд уже выписал ордеры на их арест.