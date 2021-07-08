Лето 2021-го выдалось по-настоящему жарким, причем, судя по прогнозу, в ближайшее время сбавлять обороты не собирается. Если даже в такую погоду вы не планируете отказываться от макияжа, мы собрали несколько идей ярких мейкапов, которые не растекутся сразу после выхода из дома.

Цветные брови

В температуру +30 и выше самым надежным способом будет осветлить брови и окрасить их с помощью оттеночного шампуня для волос или кондиционера. План Б менее стойкий при наших исходных: прочесать брови самым светлым (а по возможности белым) консилером во все стороны, дождаться высыхания и нанести сверху цвет в виде любого удобного продукта — яркой туши для ресниц, подводки для глаз, карандаша или всего вместе. Зафиксировать результат можно прозрачным гелем. С точки зрения долговечности голосуем за первый вариант. Что покупать?

— Осветляющий крем для бровей Estel Professional Enigma, 401 р.

— Смываемый красящий бальзам для волос L’Oreal Paris Colorista Washout, 358 р.

— Цветная тушь для ресниц Lime Crime Astronomical Volumising, 1764 р.

— Водостойкая подводка для глаз MAC Chromaline, 1680 р.

— Прозрачный гель для бровей Pupa Eyebrow Fixing Gel, 885 р.

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Стразы и кристаллы

Самый быстрый и эффектный мейк — наклеить на лицо стразы. Место под кристаллики можно выбрать любое, а также создавать их них самые разные формы. Например, наклеить вокруг глаз, как на фото выше (или вот тут), поместить по бокам спинки носа, выбрать рандомные места или решиться на совсем смелые эксперименты. Приобрести стразы можно и в «Леонардо», и в «Подружке», а также в пару к ним взять клей для накладных ресниц, потому что даже самоклеящиеся камушки не всегда хорошо держатся. Что покупать?

— Кристаллы для лица и тела Miami Tattoos Crystals, 265 р.

— Стразы Cristal, 89 р.

— Клей для накладных ресниц Duo, 366 р.

Тени с глиттером

Если просто тени в момент «съедаются» кожей в жаркую погоду, то тени с блестящими частицами или глиттер плюс праймер имеют все шансы продержаться до вечера. Можно нанести их на все веко, а можно в уголки глаз — как внешние, так и внутренние. Самые ловкие смогут изобразить блестками стрелку, а самые расслабленные — размазать в районе висков. Что покупать?

— Рассыпчатый глиттер для лица и тела Nyx Metallic Glitter, 630 р.

— Праймер для нанесения блесток Nyx Glitter Primer, 820 р.

— Глиттер-гель для лица и тела Urban Decay Heavy Metal Disco Daydream, 2090 р.

Наклейки и переводные татуировки

Конкурент страз по эффектности и простоте использования. Наклеить на лицо можно примерно все — от золотых фольгированных полосок до детских объемных стикеров и даже декора для ногтей. То же и с татуировками — идеальный способ поэкспериментировать со своей внешностью без последствий. Что покупать?

— Наклейки для ногтей Ciaté London Garden Party, 1590 р.

— Переводные татуировки Laska Tiny Creatures, 1600 р.

— Переводные татуировки Miami Tattoos Lavender, 390 р.