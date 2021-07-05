Девушка на своем примере показывает, что в эпоху социальных сетей возможны самые неожиданные творческие коллаборации, а менеджер Jacquemus по тканям может постучаться вам в директ в любую минуту.
30-летняя художница Ирка Бырка (настоящее имя — Ира Бырка) родилась в маленьком закрытом городе Радужном, во Владимирской области, 14 лет жила в Москве, а затем вернулась на родину. Девушка самостоятельно обучилась моушен-дизайну, а с недавних пор освоила 2D- и 3D-иллюстрацию. Как раз благодаря 3D-картинке Иру в октябре 2020 года по хештегу нашла менеджер Jacquemus по разработке тканей Александра Саби: она увидела иллюстрацию с тюльпанами и попросила в директе имейл художницы, чтобы обсудить совместную работу.
В письме Александра рассказала, что Симону очень понравилась картинка и к следующему сезону они хотят сделать принты с необычным дизайном. Ира получила очень простой бриф, по которому за две недели, к большой встрече с дизайнером, ей нужно успеть нарисовать три или более варианта иллюстраций для принта. Там же обсудили бюджет, референсы из аккаунта Иры и показали карту цветов и небольшой мудборд с красивыми картинками леса и гор для вдохновения. Ира подписала контракт и соглашение о неразглашении, нарисовала скетч и к выбранным брендом вариантам сделала 3D-модели, которые были приняты с первого раза с небольшими правками.
На момент сотрудничества Ира была в отпуске, поэтому рисовала все по ночам или под покрывалом на пляже. Финальную папку с работами отправила в ночь с воскресенья на понедельник, а рано утром уже состоялась встреча команды с Симоном для просмотра идей. Чуть позже Александра написала, что Симон в восторге от иллюстраций и они выбрали несколько фаворитов, с которыми уходят делать тестирования на ткани. В феврале выяснилось, что в коллекцию войдут два принта Иры.
1 июля Jacquemus показал первую за год коллекцию под названием La Montagne: на шоу попали не все вещи, но на сайте, в «Новинках», уже можно найти футболки с изображениями тюльпанов на груди. Укороченная модель Tulipe и классическая Esca представлены в нескольких цветах и стоят 11 720 р.
Ира говорит, что Jacquemus — один из самых классных и легких клиентов в ее жизни. Во время сотрудничества с брендом иллюстратор не угадывает, что хочет клиент, а именно участвует в коллаборации: складывается такая атмосфера, когда все работают на классный и необычный результат.