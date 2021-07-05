Девушка на своем примере показывает, что в эпоху социальных сетей возможны самые неожиданные творческие коллаборации, а менеджер Jacquemus по тканям может постучаться вам в директ в любую минуту.

30-летняя художница Ирка Бырка (настоящее имя — Ира Бырка) родилась в маленьком закрытом городе Радужном, во Владимирской области, 14 лет жила в Москве, а затем вернулась на родину. Девушка самостоятельно обучилась моушен-дизайну, а с недавних пор освоила 2D- и 3D-иллюстрацию. Как раз благодаря 3D-картинке Иру в октябре 2020 года по хештегу нашла менеджер Jacquemus по разработке тканей Александра Саби: она увидела иллюстрацию с тюльпанами и попросила в директе имейл художницы, чтобы обсудить совместную работу.

В письме Александра рассказала, что Симону очень понравилась картинка и к следующему сезону они хотят сделать принты с необычным дизайном. Ира получила очень простой бриф, по которому за две недели, к большой встрече с дизайнером, ей нужно успеть нарисовать три или более варианта иллюстраций для принта. Там же обсудили бюджет, референсы из аккаунта Иры и показали карту цветов и небольшой мудборд с красивыми картинками леса и гор для вдохновения. Ира подписала контракт и соглашение о неразглашении, нарисовала скетч и к выбранным брендом вариантам сделала 3D-модели, которые были приняты с первого раза с небольшими правками.