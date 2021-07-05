Этим летом в Москве на Трехгорной мануфактуре открылся первый магазин одежды с исключительно устойчивыми брендами. «Афиша Daily» рассказывает, за чем туда идти.
В России запустился первый магазин, специализирующийся на экологичных брендах одежды и обуви, — Fair Labels. Его основатель Пол Коммандер, родом из Нидерландов и живущий в Москве, раньше консультировал компании в сделках по слияниям и поглощениям в Королевском банке Шотландии и однажды поехал на полгода в командировку в Москву. Так вышло, что командировка затянулась на несколько лет: в России Пол вместе со своим партнером основал бренд костюмов и сорочек Costume Code. А в мае 2021-го запустил новый экопроект в сфере моды — Fair Labels.
Fair Labels за 10 секунд:
Слоган магазина — «Мода для спасения планеты». При этом команда Fair Labels понимает, что фешен-индустрия по своей сути не может быть на 100% экологичной, но считает, что можно снизить ее негативное влияние на планету. Магазин продвигает концепцию медленной моды, предлагая реже ходить на шопинг, покупать качественную одежду надолго и выбирать бренды с экологичными процессами производства.
При выборе марок для сотрудничества Fair Labels обращает внимание на компании, которые с самого своего основания фокусируются на устойчивом развитии: бренды, которые на волне тренда решили запустить эколинейку, под эту выборку не попадают. Партнеры Fair Labels прозрачны в своих действиях, делятся отчетами об экоинициативах, фотографиями с фабрик, рассказывают про своих сотрудников и принципы работы. Также каждый из брендов Fair Labels имеет международные сертификации, такие как GOTS, GRS, OCS, PETA-Approved Vegan и так далее.
Сейчас Fair Labels работает с четырьмя европейскими устойчивыми брендами. Mud Jeans — пионеры в производстве джинсов из переработанного и органического хлопка. Вместо токсичного спрея для окрашивания джинсов голландская марка использует экологически чистый краситель индиго, произведенный безотходным путем. Loop.a Life — еще один бренд из Нидерландов, новатор в производстве трикотажной одежды, поддерживающий принципы стопроцентно круговой экономики (экономики, основанной на возобновлении ресурсов — Прим. Ред.). Большинство продуктов полностью состоит из переработанных материалов, а при производстве не используются химикаты и уходит минимальное количество воды. KnowledgeCotton Apparel — датская марка, которая специализируется на создании одежды из экоматериалов. К 2020 году компания переработала более 4,5 млн пластиковых бутылок в полиэстер. Veja — французский производитель экологичных кроссовок и кед. Для создания подошвы обуви компания использует натуральный каучук, который закупает напрямую у местных общин Бразилии, что позволило спасти уже более 120 тыс. гектаров лесов Амазонки.
Fair Labels также внедрили несколько практических экоинициатив внутри компании. Например, все упаковочные материалы магазина сделаны из стопроцентно переработанной бумаги. Кроме того, компания старается компенсировать выбросы CO2 от своей деятельности посадкой и сохранением лесов в сотрудничестве с WWF Россия. Подарочные сертификаты Fair Labels используются повторно, а пишут в компании картонными ручками Bio-Mix. И даже чай в поп-ап-магазине Fair Labels подается только органический.
Из планов на будущее — развитие интернет-магазина и офлайн-пространства на Трехгорной мануфактуре. А также возможное открытие франчайзинговых магазинов Fair Labels в других городах России. По поводу сотрудничества с российскими марками создатели отвечают, что ждут отечественные бренды, которые полностью фокусируются на устойчивом развитии.