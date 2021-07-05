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Сейчас Fair Labels работает с четырьмя европейскими устойчивыми брендами. Mud Jeans — пионеры в производстве джинсов из переработанного и органического хлопка. Вместо токсичного спрея для окрашивания джинсов голландская марка использует экологически чистый краситель индиго, произведенный безотходным путем. Loop.a Life — еще один бренд из Нидерландов, новатор в производстве трикотажной одежды, поддерживающий принципы стопроцентно круговой экономики (экономики, основанной на возобновлении ресурсов — Прим. Ред.). Большинство продуктов полностью состоит из переработанных материалов, а при производстве не используются химикаты и уходит минимальное количество воды. KnowledgeCotton Apparel — датская марка, которая специализируется на создании одежды из экоматериалов. К 2020 году компания переработала более 4,5 млн пластиковых бутылок в полиэстер. Veja — французский производитель экологичных кроссовок и кед. Для создания подошвы обуви компания использует натуральный каучук, который закупает напрямую у местных общин Бразилии, что позволило спасти уже более 120 тыс. гектаров лесов Амазонки.