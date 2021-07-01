За последние пару сезонов пестрые летние рубашки с короткими рукавами и принтами по всей поверхности заметно прибавили в популярности. Кажется, сейчас такие можно найти в коллекциях у каждого второго бренда вне зависимости от его ценового сегмента.

Наиболее распространенные и популярные узоры — цветочные. Но не стоит ограничиваться только ими. Ведь выбор гораздо шире — рубашки украшают животными принтами, геометрическими узорами, фрагментами картин художников и даже фотографиями. «Афиша Daily» собрала 30 беспроигрышных вариантов на любой вкус и кошелек.