Оптимальные решения для создания ярких летних образов.
За последние пару сезонов пестрые летние рубашки с короткими рукавами и принтами по всей поверхности заметно прибавили в популярности. Кажется, сейчас такие можно найти в коллекциях у каждого второго бренда вне зависимости от его ценового сегмента.
Наиболее распространенные и популярные узоры — цветочные. Но не стоит ограничиваться только ими. Ведь выбор гораздо шире — рубашки украшают животными принтами, геометрическими узорами, фрагментами картин художников и даже фотографиями. «Афиша Daily» собрала 30 беспроигрышных вариантов на любой вкус и кошелек.
Zara3299 р.
H&M799 р.
H&M1199 р.
Universal Works10 867 р.
Mango3599 р.
Stüssy12 990 р.
Carhartt WIP10 990 р.
By Parra11 990 р.
Obey7990 р.
Stüssy13 990 р.
Devá States8800 р.
Daily Paper11 000 р.
Polar Skate Co8100 р.
Portuguese Flannel7649 р.
Neighborhood21 734 р.
Gitman Vintage16 603 р.
Other11 249 р.
Polo Ralph Lauren16 109 р.
YMC14 849 р.
Drôle de Monsieur15 400 р.
Kapital32 166 р.
Wacko Maria38 609 р.
Vans Vault x Wacko Maria32 399 р.
Engineered Garments26 909 р.
Wacko Maria44 746 р.
Dries Van Noten25 248 р.
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