Оптимальные решения для создания ярких летних образов.

За последние пару сезонов пестрые летние рубашки с короткими рукавами и принтами по всей поверхности заметно прибавили в популярности. Кажется, сейчас такие можно найти в коллекциях у каждого второго бренда вне зависимости от его ценового сегмента.

Наиболее распространенные и популярные узоры — цветочные. Но не стоит ограничиваться только ими. Ведь выбор гораздо шире — рубашки украшают животными принтами, геометрическими узорами, фрагментами картин художников и даже фотографиями. «Афиша Daily» собрала 30 беспроигрышных вариантов на любой вкус и кошелек.

Zara

2999 р.

Weekday

2999 р.

Zara

3299 р.

H&M

799 р.

Zara

2999 р.

H&M

1199 р.

Weekday

2999 р.

Universal Works

10 867 р.

Mango

3599 р.

Stüssy

12 990 р.

Carhartt WIP

10 990 р.

By Parra

11 990 р.

Obey

7990 р.

Stüssy

13 990 р.

Devá States

8800 р.

Daily Paper

11 000 р.

Polar Skate Co

8100 р.

Portuguese Flannel

7649 р.

Neighborhood

21 734 р.

Gitman Vintage

16 603 р.

Other

11 249 р.

Polo Ralph Lauren

16 109 р.

YMC

14 849 р.

Drôle de Monsieur

15 400 р.

Kapital

32 166 р.

Wacko Maria

38 609 р.

Vans Vault x Wacko Maria

32 399 р.

Engineered Garments

26 909 р.

Wacko Maria

44 746 р.

Dries Van Noten

25 248 р.
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